وزير حرب الاحتلال: الدخان سيبقى يغطي سماء غزة حتى نهزم حماس
التاريخ
1/21/2024 7:07:49 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال وزير جيش الحرب الإسرائيلي يوآف غالانت، ان الدخان سيبقى يغطي سماء غزة حتى نهزم حماس ونعيد الأسرى .
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