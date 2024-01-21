جاكوبو أربينز ... السويسري الذي ترأّس غواتيمالا

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MENAFN - Swissinfo) Deutsch (de) Ein "Schweizer" Präsident für Guatemala (الأصلي)Español (es) Un presidente "suizo" para GuatemalaPortuguês (pt) O“suíço” que foi presidente da GuatemalaFrançais (fr) Un ((Suisse)) à la présidence du GuatemalaEnglish (en) A 'Swiss' president for Guatemala

كان عدد سكان غواتيمالا الواقعة في أمريكا الوسطى 3 ملايين نسمة في عام 1950، وكان 60% منهم ينحدرون.رن من قبائل حضارة المايا القديمة، وكانت الدولة لا تسيطر إلا على 10% من أراضي البلاد، أما الـ 90% المتبقية فكانت تحت هيمنة طبقة الأوليغارشية، وهي عدد قليل من العائلات الثرية من أصل أوروبي بشكل أساسي. وكان السكان الأصليون.ات يخضعون.عن لنظام السخرة، ولاسترقاق مانحي ومانحات الديون. ونتيجة لذلك، انتشر الفقر وارتفعت نسب الأمية وسوء التغذية على نطاق واسع. كما كان الوضع السياسي غير مستقر إلى حد كبير، حيث غالبا ما كانت التغيرات المتكررة على المستوى الحكومي مدفوعات نتيجة انتفاضات متتالية.

تنشر سويس إنفو بانتظام مقالات مأخوذة من مدوّنة المتحف الوطنيرابط خارجي المتخصصة في المواضيع التاريخية. وتُكتب هذه المقالات عادة باللغة الألمانية، بالإضافة أحيانا إلى اللغتيْن الفرنسية والإنجليزية.

End of insertionالمستعمرة السويسرية

في عام 1950، كانت المستعمرة السويسرية تتألف من 320 نسمة، غالبيتها من الطبقة الوسطى. وُلد جاكوبو أربينز في إحدى هذه العائلات عام 1913. وكان والد أربينز هانس جاكوب من منطقة أندلفينغن التابعة لكانتون زيورخ. انتقل هانس إلى غواتيمالا في عام 1899 عندما كان في السادسة عشر من العمر للعمل لدى عمه لويس غروبلي، وهو تاجر من فراونفيلد. لاحقا، قام أربينز الأب بافتتاح صيدلية في كويز التينانغو، ليس بعيداً عن العاصمة غواتيمالا سيتي. لكنّ الأوضاع الاجتماعية لأسرة أربينز تدهورت بعد إصابة الأب باكتئاب، دفعه إلى وضع حد لحياته في عام 1934.

بعد أن أنهى دراسته، أُجبر جاكوبو البالغ من العمر 17 عاما على الالتحاق بالأكاديمية العسكرية الوطنية في غواتيمالا مدفوعا بالظروف المالية الصعبة التي كانت تمر بها أسرته. وعلى الرغم أنه لم يكن يتقن اللغة الألمانية السويسرية إطلاقا، إلا أن علاقات هذا الشاب بسويسرا كانت قوية، حتى أنه كان يُنادى من قبل زملاءئه وزملاته بـ "السويسري" (El Suizo).

أثبت هذا الضابط الشاب تميّزه وقدراته العسكرية العالية، فتم تعيينه مدرّسا بالأكاديمية العسكرية عام 1935. وفي عام 1939، تزوّج جاكوبو بماريا فيلانوفا كريتز، التي جاءت من السلفادور المجاورة. ونشأت ماريا على التحدّث بعدة لغات، وتلقت تعليما جامعيا مدعومة من والدها الثري، مالك مزرعة البن البافاري. غذّى هذا الزواج لدى أربينز الرغبة في إحداث تغيير سياسي، مما دفعه إلى تبني وجهة نظر مختلفة عما كان من المتوقّع أن يكون عليه من تلقى تدريبا عسكريا مثله.

صورة لأندلفينغن تعود إلى سنة 1904. Schweizerisches Nationalmuseum

شارك أربينز الذي بات يحمل رتبة نقيب، في انقلاب 20 أكتوبر 1944 للإطاحة بفديريكو بونس فايدس، الذي عيّنه الدكتاتور خورخي أوبيكو خلفا له. وفي سن 31 عاما، أصبح أربينز عضوا في أوّل حكومة منتخبة ديمقراطيا في غواتيمالا في عهد الرئيس خوان خوسيه أريفالو، بعد نجاحه برفقة عسكريْين آخريْن في إدخال عدد من الاصلاحات الديمقراطية. واليوم، يمكن النظر إلى تلك الإصلاحات كمحاولة من الطبقة الوسطى لاقتحام عالم السياسة وتقييد نفوذ الجيش والأوليغارشية المحلية.

أربينز "السويسري"

اُنتخب جاكوبو أربينز في اقتراع ديمقراطي لرئاسة غواتيمالا في 11 نوفمبر 1950 عن عمر يناهز 37 عاما. ولكنّ اعتماده لخطط إصلاحات زراعية شاملة، تضمنت مصادرة ممتلكات كبيرة، وتعويض الملاّك والمالكات، وإعادة توزيع الأراضي بين المزارعين.ات الفقراء، خلق له متاعب وأصبح لديه عداوات قوية. وكان من بينها اتحاد شركات الغلال (UFCO)، وهي شركة أمريكية معروفة اليوم باسم شيكيتا (Chiquita).

كانت هذه الأخيرة المالك الرئيسي للأراضي في غواتيمالا، وتسيطر على أجزاء كبيرة من البنية التحتية بما في ذلك خطوط السكك الحديدية وشبكات الكهرباء وميناء بويرتو باريوس، وهو الميناء الوحيد في البلاد على سواحل المحيط الأطلسي. وأطلقت الشركة ما أسمته حينها "حملة العلاقات العامة"، كانت رسالتها الرئيسية: في غواتيمالا يتم بناء نظام شيوعي بمساعدة الاتحاد السوفيتي. وساعدت المكارثية، النضال المتعصب للولايات المتحدة للقضاء على الشيوعية، التي كانت في ذروتها آنذاك، هذه الشركة في الحصول على الدعم الأمريكي. وكان مكتب محاماة الشقيقين دالاس أحد الأطراف الرئيسية في المعركة.

صورة لجاكوبو أربينز وزوجته ماريا فيلانوفا في عام 1939. wikimedia

انقلاب بعد أربع سنوات

كان لجون فوستر دالاس، الذي كان مديرا لوكالة استخبارات الأمريكية في برن خلال الحرب العالمية الثانية، وساعد في تنظيم "عملية شروق الشمس" في أسكونا عام 1945، علاقات وثيقة مع اتحاد شركات الغلال (UFCO) والدكتاتوريات التي تداولت على الحكم في غواتيمالا في الثلاثينات من القرن الماضي، بينما كان ألين دالاس، شقيق فوستر، خرّيجًا من نفس شركة المحاماة، وعمل كعضو مجلس إدارة بهذا الاتحاد في الخمسينات. وعندما تولى أيزنهاور رئاسة الولايات المتحدة في يناير 1953، عيّن جون فوستر دالاس وزيرا بالخارجية الأمريكية والأخَ الأصغرَ ألين أوّل مدير لوكالة المخابرات المركزية.

محتويات خارجية

أعطت علاقات اتحاد شركات الغلال مع الحكومة الأمريكية ثمارها بسرعة. وغزت قوّات تتشكل من عدّة مئات من المقاتلين والمقاتلات البلاد في 18 يونيو 1954، وأطاحت بجاكوبو أربينز. فالرئيس الغواتيمالي - الذي خدعته الدعاية الأمريكية- كان يقلّل من قوة خصومه.

أجبر هذا الغزو أربينز وعائلته على مغادرة البلاد في ظروف مهينة لتبدأ رحلة طويلة. حيث كانت العائلة تتنقل من مكان إلى آخر، دون أن يستقر لها حال في أي مكان: فقد عاشت في المكسيك وفرنسا وسويسرا (في قرية تسيرمات، بفضل تأشيرة سياحية لمدة ثلاثة أشهر)، وفي تشيكوسلوفاكيا والاتحاد السوفياتي وأورغواي، ووصلت إلى كوبا أين أقامت بين 1960 و1966، وبالتحديد خلال أزمة الصواريخ الكوبية. في الأثناء انتحرت الابنة الكبرى أرابيلا في بوغوتا، مما أدى إلى إصابة أربينز بحالة من الاكتئاب العميق.

لم يطالب بالجنسية السويسرية

لم يتقدّم جاكوبو أربينز أبدًا بطلب للحصول على الجنسية السويسرية لأنه كان يخشى أن يؤدي فقدانه للجنسية الغواتيمالية إلى حرمانه من فرصة العودة يوما ما إلى المسرح السياسي في وطنه بالتبني. أما سويسرا، وبعد أن استسلمت تماما للضغوط الدبلوماسية الأمريكية، فلم تبذل أي جهد لمنحه حق اللجوء السياسي الدائم.

جاكوبو أربينز وأسرته في محطة فيسب للسكك الحديدية في عام 1955. dukas

أمضى أربينز سنواته الأخيرة بمفرده في بولّي (Pully) بالقرب من لوزان، وهو يعاني من الاكتئاب والإفراط في الشرب بشكل متزايد. قامت السلطات السويسرية بالتجسس عليه، وفارقته زوجته لتتركه وحيدا في النهاية. فغادر سويسرا متوجهاً إلى المكسيك، حيث حصل أخيرًا على حق اللجوء السياسي. وقد توفي هناك في 27 يناير 1971، عن عمر يناهز 57 عامًا بسبب نوبة قلبية، وفقًا للسجلات الرسمية.

لعبت هذه المسيرة الحافلة لجاكوبو، ورئاسته لهذا البلد الأمريكي اللاتيني، ومحاولاته الجريئة للقضاء على التفاوتات الاجتماعية والاقتصادية من خلال مشاريع إصلاح الأراضي والبنية التحتية، دورًا حاسمًا في تاريخ غواتيمالا. ولا يمكن إنكار أن جهوده كان لها تأثير إيجابي على البلاد، مما أدى، من بين أمور أخرى، إلى تمكين المزارعات والمزارعين من نيل حقوقهم.هن، وإنشاء صحافة معارضة حرة، وقيامه بتحديث النظام السياسي. لكنّ الصدام مع مجموعات المصالح القوية، وتدخّل الولايات المتحدة، وتزامن ذلك مع زخم الحرب الباردة، أدّت جميعها إلى إنهاء حكمه بشكل مفاجئ.

وكان للانقلاب الذي أطاح به من السلطة في عام 1954 تداعيات سلبية على الاستقرار السياسي والحالة الاقتصادية في السنوات التي تلت ذلك، ليس فقط في غواتيمالا ولكن في جميع أنحاء أمريكا اللاتينية. على العكس تمامًا ممّا حلم به جاكوبو أربينز.

ترجمة: عبد الحفيظ العبدلي

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