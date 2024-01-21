اشتباكات ضارية وسط غزة
التاريخ
1/21/2024 3:10:34 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - تجري اشتباكات ضارية بين المقاومة وجيش الاحتلال الإسرائيلي وسط قطاع غزة.
وصاحب الاشتباكات قصف مدفعي عنيف للاحتلال على المنطقة منذ عدة ساعات.
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