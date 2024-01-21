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الارصاد تحسم الجدل حول تساقط الثلوج الثلاثاء القادم

1/21/2024 3:10:34 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - تشهد المملكة يوم الثلاثاء منخفض جوي يؤدي إلى إنخفاض درجات الحرارة بالإضافة إلى تساقط الأمطار.
ووفق نشرات ادارة الارصاد الجوية لا يحمل المنخفض فرصة لتساقط الثلوج ، حيث سيكون اعتياديا ويحمل الأمطار والرياح وسيتركز على الأجزاء الغربية من المملكة خاصة على الشمال والوسط .

وحول تفاصيل المنخفض اكدت الادارة ان المملكة ستتأثر صباح الثلاثاء بكتلة هوائية باردة ورطبة مرافقة لمنخفض جوي يتمركز فوق سواحل لبنان، لذا يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة؛ و تسود أجواء باردة وغائمة جزئيا إلى غائمة، مع هطول امطار متوسطة الشدة بين الحين والاخر في شمال ووسط المملكة والاجزاء الجنوبية الغربية .

ويوم الاربعاء تشهد المملكة أجواء باردة وغائمة وماطرة في شمال ووسط المملكة، واجزاء محدودة من المناطق الجنوبية الغربية، والرياح غربية معتدلة السرعة تنشط احياناً، ومع ساعات المساء تضعف فرصة هطول الامطار وتتناقص الغيوم تدريجيا .

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