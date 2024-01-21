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امين عمان : 10 آلاف موظف زائد عن الحاجة وقرارات هامة قريبا

1/21/2024 3:10:33 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال امين عمان يوسف الشواربة إن أمانة عمان من أكثر المؤسسات بتقديم الخدمات الإلكترونية، عبر أتمتة 134 خدمة، هدفها تسهيل الإجراءات، وسرعة اتخاذ القرار، مُضيفًا أن "الأمانة" تُقدم 4 خدمات من خلال استخدام الذكاء الصناعي، دون أي تدخل بشري، وهي: إصدار مُخطط تنظيمي، سجل عقد الإيجار، استصدار المُخالفات، سجل براءة الذمة.
وأضاف "أنه مع أتمتة خدمات الأمانة، تراجع عدد مُراجعيها لنحو 98 بالمئة"، لافتًا إلى أن غدًا سيشهد انطلاق الموقع الإلكتروني لـ"الأمانة" بنسخته الجديدة.
وبين أن الشهر المُقبل سيشهد تحول عمان، لمدينة ذكية، توظف تكنولوجيا المعلومات في خدماتها المُختلفة، مُشيرًا إلى أن هذا لا يتأتي دون الشراكة ما بين القطاعين العام والخاص.
وبشأن عملية الانتداب، قال الشواربة إنه تم إيقاف انتداب العُمال للبلديات فقط.
وبخصوص الغرامات على المُسقفات، أوضح الشواربة أنه صدر قرار من مجلس الوزراء يقضي بخصم يصل لـ70 بالمئة على المُسقفات، وبقي ساريًا حتى نهاية العام الماضي.
وفيما يتعلق بأراضي الخزينة، أكد الشواربة "أن هُناك تعديًا صارخًا على أراضي الخزينة. ولن يكون هُناك إيصال الخدمات وبناء طوابق دون مُخططات هندسية"، مُبينًا أن أمانة عمان "لن تكون شريكة بذلك".
وبشأن أعداد موظفي أمانة عمان، قال الشواربة "إن هُناك 10 آلاف موظف زائد عن الحاجة"، مُضيفًا "سيكون هناك إعادة هيكلة لدوائر الأمانة".
وحول الازدحامات المرورية، بين الشواربة أن خطة أمانة عمان، تتضمن ثلاثة مشاريع رئيسة، هي: إدارة المرور الذكية عبر نشر كاميرات لجمع المعلومات والبيانات حول الازدحامات المرورية بشارع معين، تُبين ساعات الذروة وعدد السيارات التي تدخل العاصمة من مُختلف المُحافظات، إعداد مُخرجات للمُساهمة بحل تلك الازدحامات، إيجاد حلول عبر الذكاء الصناعي.
وبشأن المواقف، قال الشواربة إن مواقف إلى جانب الشوارع سـ"تُصبح مدفوعة الأجرة، وليس مجانية، عبر تأمين مواقف عامة بأسعار تُراعي دخل الموظف، ما يُشجع الموظف على ارتياد وسائط النقل العام، الذي تسعى أمانة عمان لتطويره وتحسينه".

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