صبيح تكرم الفائزين في اولمبياد الروبوت العالمي WRO

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - اختتمت أمس فعاليات أولمبياد الروبوت العالمي ( WRO ) والتي نظمها مركز زها الثقافي بالتعاون مع شركة زوي للأنظمة الذكية و التي استمرت لمدة 3 أيام .
وشارك في البطولة التي استهدفت اليافعين من الفئة العمرية بين (9-16) سنة حوالي 105 فريق من كافة أنحاء المملكة.
و كرمت المدير التنفيذي لمركز زها الثقافي رانيه صبيح الفرق الفائزة التي حصدت عدة جوائز في مختلف الفئات.
وحصدت فرق زها المشاركين من كافة الفروع في اليوم الأول من الأولمبياد عدة جوائز أبرزها فريق robo mustanada من مركز زها المستنده اذ حقق المركز الخامس عن فئة junior over all و فريق Phi من مركز زها ام عمر الفيصل صويلح حصل على المركز الثاني over all عن فئة senior
وفريق jo power robots من مركز زها جرش حصل على المركز الثاني في جائزة القياده عن فئة junior
أما فريق omega من مركز زها الثقافي خلدا فحصل على المركز الاول thinking عن فئة senior وفريق zaha maen ، من مركز زها الثقافي ماعين حصد المركز الأول programming عن فئةً junior
أما الجوائز التي حصل عليها مركز زها الثقافي في تحديات اليوم الثاني فحصل مركز زها فرع خلدا Brick Builders على المركز الاول over all
ومركز زها دير علا فريق space team حصل على جائزه Challenge solution award
وفريق مركز زها الكرك Robostars ) حصل على جائزة programming Award وفريق زها الكرك 2 robo kids حصل على جائزة Judges Award كما حصل زها الرصيفه فريق Team spirit award
أما فريق زها Robo Smart Zaha من مركز زها اربد حصل على جائزة الاختراع invention aword وفريق Alkarak Team حصل على جائزة Creativ Award عن فئة Elementary وفريق مركز زها ابو علندا robo girl حصد جائزة المركز الاول برمجه.
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
MENAFN21012024000208011052ID1107748574
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.