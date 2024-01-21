صبيح تكرم الفائزين في اولمبياد الروبوت العالمي WRO

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - اختتمت أمس فعاليات أولمبياد الروبوت العالمي ( WRO ) والتي نظمها مركز زها الثقافي بالتعاون مع شركة زوي للأنظمة الذكية و التي استمرت لمدة 3 أيام .



وشارك في البطولة التي استهدفت اليافعين من الفئة العمرية بين (9-16) سنة حوالي 105 فريق من كافة أنحاء المملكة.



و كرمت المدير التنفيذي لمركز زها الثقافي رانيه صبيح الفرق الفائزة التي حصدت عدة جوائز في مختلف الفئات.



وحصدت فرق زها المشاركين من كافة الفروع في اليوم الأول من الأولمبياد عدة جوائز أبرزها فريق robo mustanada من مركز زها المستنده اذ حقق المركز الخامس عن فئة junior over all و فريق Phi من مركز زها ام عمر الفيصل صويلح حصل على المركز الثاني over all عن فئة senior



وفريق jo power robots من مركز زها جرش حصل على المركز الثاني في جائزة القياده عن فئة junior



أما فريق omega من مركز زها الثقافي خلدا فحصل على المركز الاول thinking عن فئة senior وفريق zaha maen ، من مركز زها الثقافي ماعين حصد المركز الأول programming عن فئةً junior



أما الجوائز التي حصل عليها مركز زها الثقافي في تحديات اليوم الثاني فحصل مركز زها فرع خلدا Brick Builders على المركز الاول over all



ومركز زها دير علا فريق space team حصل على جائزه ‏Challenge solution award

وفريق مركز زها الكرك Robostars ) حصل على جائزة programming Award وفريق زها الكرك 2 robo kids حصل على جائزة Judges Award كما حصل زها الرصيفه فريق Team spirit award



أما فريق زها Robo Smart Zaha من مركز زها اربد حصل على جائزة الاختراع ‏invention aword وفريق Alkarak Team حصل على جائزة Creativ Award عن فئة Elementary وفريق مركز زها ابو علندا robo girl حصد جائزة المركز الاول برمجه.

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