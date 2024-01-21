الضمان يوضح حول رواتب التقاعد المبكر

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - كشفت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، الأحد، عن "إقبال كبير" على التقاعد المبكر للمشتركين لديها "تزيد بكثير" على متقاعدي الشيخوخة، مشيرة إلى أكثر من 16 ألف عدد رواتب التقاعد المبكر العام الماضي.
وبلغ عدد رواتب التقاعد المبكر في العام الماضي قرابة 16 ألف و333 راتبا تقاعديا.
في حين وصل العدد التراكمي للمتقاعدين مبكرا إلى نحو 164 ألف و505 آلاف متقاعد في "نسبة تزيد على 59% إذا ما قورنت بتقاعد الشيخوخة".
وزاد الرقم الإجمالي للرواتب التقاعدية عن نحو 145 مليون دينار شهريا، بالتالي ناهزت فاتورة مدفوعات مؤسسة الضمان في العام الماضي عن قرابة ملياري دينار.
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