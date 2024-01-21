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الضمان يوضح حول رواتب التقاعد المبكر

1/21/2024 3:10:33 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - كشفت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، الأحد، عن "إقبال كبير" على التقاعد المبكر للمشتركين لديها "تزيد بكثير" على متقاعدي الشيخوخة، مشيرة إلى أكثر من 16 ألف عدد رواتب التقاعد المبكر العام الماضي.
وبلغ عدد رواتب التقاعد المبكر في العام الماضي قرابة 16 ألف و333 راتبا تقاعديا.


في حين وصل العدد التراكمي للمتقاعدين مبكرا إلى نحو 164 ألف و505 آلاف متقاعد في "نسبة تزيد على 59% إذا ما قورنت بتقاعد الشيخوخة".


وزاد الرقم الإجمالي للرواتب التقاعدية عن نحو 145 مليون دينار شهريا، بالتالي ناهزت فاتورة مدفوعات مؤسسة الضمان في العام الماضي عن قرابة ملياري دينار.

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