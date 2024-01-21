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القسام تقصف حشودا إسرائيلية بقذائف الهاون

1/21/2024 3:10:33 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قالت كتائب القسام -الجناح العسكري لحركة حماس- إنها قصفت حشودا للعدو الإسرائيلي شرق حيي التفاح والدرج بقذائف الهاون، وأكدت تحقيقها إصابات مباشرة.

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