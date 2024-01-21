جيش الاحتلال يعلن مقتل جنديين في معارك غزة
التاريخ
1/21/2024 3:10:33 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعلن جيش الاحتلال مقتل اثنين من جنوده خلال معارك اليوم في قطاع غزة.
وبمقتل الجنديين يرتفع عدد قتلى جيش الاحتلال المعلن عنهم إلى 532 ضابطا وجنديا منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
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