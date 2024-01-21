اعلان صادر عن البنك المركزي الأردني

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - طرح البنك المركزي، نيابة عن الحكومة، اليوم الأحد، سندات خزينة أردنية بالمزاد بقيمة 150 مليون دينار.
وبحسب الإصدار (05) للعام 2024 من سندات الخزينة الأردنية فإن السندات البالغة قيمتها 150 مليون دينار تستحق في 23 كانون ثاني 2031.
وأشار الإصدار إلى أن تاريخ المزاد سيكون يوم غد الإثنين، فيما سيكون تاريخ التسوية يوم بعد غد الثلاثاء.
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