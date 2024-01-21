مستعمرون يهاجمون مساكن المواطنين شمال غرب أريحا

MENAFN - Palestine News Network ) أريحا/PNN/هاجم مستعمرون، مساء اليوم الأحد، مساكن المواطنين في تجمع عرب المليحات، شمال غرب أريحا.

وأفاد المشرف على منظمة "البيدر" للدفاع عن حقوق البدو حسن مليحات، بأن مستعمرين من البؤر الاستيطانية المقامة في أراضي المعرجات، اقتحموا وهاجموا تجمع عرب المليحات، في حين احتشد آخرون منهم على أطراف التجمع حتى إعداد هذا الخبر.

وأضاف، أن المستعمرين اقتحموا مساكن البدو في التجمع وفتشوها، وروعوا ساكنيها.



