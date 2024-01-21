مستعمرون يهاجمون مساكن المواطنين شمال غرب أريحا

(MENAFN
- Palestine News Network )
أريحا/PNN/هاجم مستعمرون، مساء اليوم الأحد، مساكن المواطنين في تجمع عرب المليحات، شمال غرب أريحا.
وأفاد المشرف على منظمة "البيدر" للدفاع عن حقوق البدو حسن مليحات، بأن مستعمرين من البؤر الاستيطانية المقامة في أراضي المعرجات، اقتحموا وهاجموا تجمع عرب المليحات، في حين احتشد آخرون منهم على أطراف التجمع حتى إعداد هذا الخبر.
وأضاف، أن المستعمرين اقتحموا مساكن البدو في التجمع وفتشوها، وروعوا ساكنيها.
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