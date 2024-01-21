الإحتلال يقتحم بلدة سعير ويعتقل ثلاثة مواطنين

MENAFN - Palestine News Network ) الخليل/PNN/اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأحد، بلدة سعير شرق الخليل، واعتقلت ثلاثة مواطنين بينهم شقيقان، فيما احتجزت عدد من المواطنين وحققت معهم.

وقالت مصادر أمنية، إن قوات الاحتلال التي اقتحمت البلدة، احتجزت نحو 30 مواطنا أثناء تواجدهم في أحد المنازل، فيما اعتقلت الشقيقين أدهم وأيوب عيسى جبارين، ومنير نضال جرادات، بينما أجرت تحقيقات ميدانية مع المحتجزين.

كما أقتحمت قوات الاحتلال أحد بيوت العزاء في البلدة، خلال عملية الاقتحام التي تخللها استفزاز المواطنين وتوقيف بعضهم والتدقيق في هوياتهم والاعتداء على بعضهم.



