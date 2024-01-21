الإحتلال يقتحم بلدة سعير ويعتقل ثلاثة مواطنين

(MENAFN
- Palestine News Network )
الخليل/PNN/اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأحد، بلدة سعير شرق الخليل، واعتقلت ثلاثة مواطنين بينهم شقيقان، فيما احتجزت عدد من المواطنين وحققت معهم.
وقالت مصادر أمنية، إن قوات الاحتلال التي اقتحمت البلدة، احتجزت نحو 30 مواطنا أثناء تواجدهم في أحد المنازل، فيما اعتقلت الشقيقين أدهم وأيوب عيسى جبارين، ومنير نضال جرادات، بينما أجرت تحقيقات ميدانية مع المحتجزين.
كما أقتحمت قوات الاحتلال أحد بيوت العزاء في البلدة، خلال عملية الاقتحام التي تخللها استفزاز المواطنين وتوقيف بعضهم والتدقيق في هوياتهم والاعتداء على بعضهم.
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