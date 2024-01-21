نقابة الصحفيين: ماضون قدما في محاسبة الاحتلال على جرائمه بحق الصحفيين

MENAFN - Palestine News Network ) رام الله/PNN/أكدت الأمانة العامة لنقابة الصحفيين المضي قدما في محاسبة الاحتلال على جرائمه بحق الصحفيين، وعدم إفلات قادته من العقاب، عبر العمل الدءوب مع الاتحاد الدولي للصحفيين وطواقم المحاميين الدوليين، وتقديم الشكاوى لدى المحكمة الجنائية الدولية، والمحاكم الأميركية والأوروبية المتاح التقدم لها من أجل محاسبة ومحاكمة قادة الاحتلال وداعميه الامريكان على هذه الجرائم.

وطالبت النقابة، منظمة اليونسكو ومفوضي الأمم المتحدة لحرية الرأي والتعبير وحقوق الإنسان، بأخذ دورهم وتفعيل صلاحياتهم لحماية الصحفيين وضمان حرية العمل الصحفي، بما يشمل ضمان دخول الصحفيين الى قطاع غزة وثبات التواصل مع الصحفيين في غزة عبر الاتصال الهاتفي والانترنت.

وناقشت الأمانة العامة خطط وتوجهات اللجان المتخصصة في النقابة للعام الجاري 2024، مشددة على أهمية مشاركة وانخراط أكبر عدد من الصحفيين في هذه اللجان كل حسب اهتماماته وميوله ومنطقة سكناه.



