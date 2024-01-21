نهاية مأساوية لشاب بسبب السجائر الإلكترونية

(MENAFN
- Khaberni) خبرني - خضع شاب يبلغ من العمر 22 عامًا من ولاية داكوتا الأمريكية، لعملية زرع رئتين بسبب التدخين الإلكتروني.
وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، دخل الشاب "ألارد" المستشفى منذ أشهر بسبب آلام في المعدة، وبعد إجراء الأطباء الفحوصات تبين أنه يعاني من أنفلونزا
والتهاب رئوي مزدوج مما أثر على رئتيه ومستويات الأكسجين.
ونصح الأطباء الشاب بالامتناع عن التدخين وإعطاء رئتيه فرصة للشفاء ولكن حالته استمرت في التدهور واضطر الأطباء إلى وضعه على جهاز ECMO (الأكسجة الغشائية خارج الجسم).
في النهاية، نصح العديد من الأطباء بإجراء عملية زرع رئتين من أجل البقاء على قيد الحياة.
وقالت دورين هيرلبورت، جدة ألارد : "في وقت ما، قال الطبيب إن لديه فرصة بنسبة 1% للبقاء على قيد الحياة.
وأوضحت أنه كان مدخنًا ثقيلًا للسجائر الإلكترونية طوال الوقت، وكان يقول: "إنها أفضل من السجائر العادية".
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