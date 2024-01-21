نهاية مأساوية لشاب بسبب السجائر الإلكترونية

MENAFN - Khaberni) خبرني - خضع شاب يبلغ من العمر 22 عامًا من ولاية داكوتا الأمريكية، لعملية زرع رئتين بسبب التدخين الإلكتروني.

وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، دخل الشاب "ألارد" المستشفى منذ أشهر بسبب آلام في المعدة، وبعد إجراء الأطباء الفحوصات تبين أنه يعاني من أنفلونزا

والتهاب رئوي مزدوج مما أثر على رئتيه ومستويات الأكسجين.

ونصح الأطباء الشاب بالامتناع عن التدخين وإعطاء رئتيه فرصة للشفاء ولكن حالته استمرت في التدهور واضطر الأطباء إلى وضعه على جهاز ECMO (الأكسجة الغشائية خارج الجسم).

في النهاية، نصح العديد من الأطباء بإجراء عملية زرع رئتين من أجل البقاء على قيد الحياة.

وقالت دورين هيرلبورت، جدة ألارد : "في وقت ما، قال الطبيب إن لديه فرصة بنسبة 1% للبقاء على قيد الحياة.

وأوضحت أنه كان مدخنًا ثقيلًا للسجائر الإلكترونية طوال الوقت، وكان يقول: "إنها أفضل من السجائر العادية".