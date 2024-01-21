واتساب.. ميزة جديدة

بدأ تطبيق واتساب اختبار ميزة جديدة في نظام أندرويد، تتيح مشاركة الملفات مع الأشخاص القريبين بسهولة، دون الحاجة إلى كتابة رقم الهاتف.

وبحسب النسخة التجريبية الأخيرة لتطبيق واتساب، سيتمكن المستخدمون من مشاركة الملفات عبر التطبيق، عن طريق فتح نافذة مخصصة لذلك، تعرض الأشخاص الموجودين على مسافة قريبة، بالإضافة إلى خيارات التحكم في ظهور الحساب للأشخاص الآخرين عند استخدام الميزة نفسها.

وتتم العملية من خلال فتح نافذة مشاركة الملفات، واختيار الشخص المراد إرسال الملفات إليه من قائمة الأشخاص القريبين، ويحتاج المستقبِل إلى هز هاتفه لرؤية طلب مشاركة الملفات والموافقة عليه. وستكون عملية نقل الملفات آمنة، لكونها محميةً بتقنية التشفير من طرف إلى طرف، للحفاظ على الملفات والبيانات الشخصية، كما أن أرقام هواتف المرسل والمرسل إليه ستكون مخفية خلال عملية الإرسال.

وتسهل هذه الميزة عملية تبادل الملفات على نحو مباشر، وسيكون ذلك مفيدًا في تبادل الملفات في أثناء الاجتماعات أو المحاضرات، وغيرها، دون الإفصاح عن رقم الهاتف الشخصي.