مهرجان خورفكان المسرحي.. عروض متفردة ومسابقات شائقة

برعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، انطلقت الدورة التاسعة من مهرجان خورفكان المسرحي، السبت، في حضور عبدالله العويس، رئيس دائرة الثقافة، والدكتور راشد خميس النقبي، رئيس المجلس البلدي لمدينة خورفكان، وأحمد بورحيمة، مدير المهرجان، وعدد من فناني المسرح والدراما التلفزيونية.

وانطلقت فعاليات التظاهرة بمشاركة واسعة للجمهور من مختلف شرائح المجتمع، من «وادي وشي» بمسيرة كرنفالية تقدمتها المركبات القديمة المزينة بأشكال وألوان مبهجة، تماهياً مع أجواء الحدث الذي يتميز بتعدد وتنوع أنشطته الفنية، وصحبت المسيرة أفواج من الفرق الأدائية التي أدت عروضها القصيرة بصفة حية فوق منصات متحركة، إضافة إلى عدد من ممثلي الفعاليات الفنية والمدرسية والكشفية المشاركة في المهرجان، بينما انتشر لاعبو الحركات البهلوانية والمجسمات الكرتونية على طول خط سير الموكب الحاشد والصائت بأبواق وطبول وأجراس فرقة موسيقى الشرطة، التي ازدان بحضورها المشهد الاحتفالي، الذي تحرك لمدة ساعة وصولاً إلى الموقع الرئيس للفعاليات في متنزه خورفكان، حيث نصبت ثلاث منصات وزعت حولها مجموعة من المسارح الصغيرة للأنشطة المصاحبة.

وتابع الحضور مجموعة متنوعة من العروض المسرحية التي توج معظمها بجوائز خلال الموسم المنصرم لأنشطة دائرة الثقافة بالشارقة، إضافة إلى عدد من اللوحات الأدائية الفولكلورية والحديثة، والورش والمسابقات التي خصصت للاحتفاء بمهارات الصغار والشباب في صنع الأقنعة والأزياء وتزيين السيارات.

فن العيالة

وحفل برنامج العروض الشعبية بفواصل من فن العيالة، الذي يعد من أعرق الفنون التقليدية الإماراتية وأكثرها شيوعاً، ويترجم بلوحاته الأدائية معاني الشجاعة والفروسية، وكذلك رقصة «التنورة» المصرية بتنويعاتها الحركية الدائرية المتقنة وألحانها الإنشادية الجاذبة، إضافة إلى مجموعة من العروض الشعبية المجسدة لروح التراث في سلطنة عمان، والهند، وجنوب أفريقيا.

وتفاعل الصغار مع العرضين المسرحيين المدرسيين: «في حقلنا ديك»، الذي قدمته مدرسة عاتكة بنت زيد للتعليم الأساسي، و«النملة والجندبة»، الذي قدمته مدرسة العقد الفريد للتعليم الأساسي، وأبرز العرض الأول أهمية التعايش بين المختلفين وإشاعة أجواء السلام ودعم التنمية من خلال واقعة خلافية بين مجموعة من الحشرات المتنوعة، بينما حمل العرض الثاني رسالة تحث على المثابرة وبذل الجهد في التعلم لأهمية المعرفة في فتح الآفاق.



مسرحية «المبدعون»

كما قدم المهرجان للأطفال مسرحية «المبدعون» لفرقة جمعية ياس للثقافة والفنون والمسرح، التي كانت فازت بجائزة أفضل عرض مسرحي في الدورة السابعة عشرة من «مهرجان الإمارات لمسرح الطفل»، التي نظمت ديسمبر الماضي، وهي من تأليف عثمان الشطي، وسينوغرافيا وإخراج مبارك ماشي، وتظهر المسرحية كيف يمكن للحكمة أن تكون قوة في مواجهة التحديات الدقيقة.

وشمل برنامج العروض مسرحية «لنتحادث قليلاً» للمخرج جاسم التميمي، التي حازت جائزة لجنة التحكيم الخاصة في الدورة العاشرة من مهرجان كلباء للمسرحيات القصيرة، ومسرحية» المساجين»، التي قدمتها فرقة جوالة كشافة الشارقة (ب).

إقبال وتنافس

وشهدت المسابقات التفاعلية الموجهة إلى الأطفال إقبالاً ملحوظاً من المشاركين والجمهور، وشهدت مسابقة «أميرة المهرجان» تنافساً في استلهام العناصر الشعبية والمواد المعاد تدويرها في صنع الأزياء والإكسسوارات، وفازت بالمركز الأول المتسابقة علية ناصر راشد النقبي، وجاءت في المركز الثاني ماريسيل إيبالز، وفي المركز الثالث دانة عبدالرحمن محمد الجسمي.

وفي مسابقة «أجمل عروس» فازت بالمركز الأول دانة سعيد محمد البلوشي، ونالت المركز الثاني سلمى محمد علي النقبي، وحلت مريم سالم محمد عبدالله في المركز الثالث.

وفي مسابقة الأقنعة فازت ليلى علي السلامي بالمركز الأول، ونال معاذ محمد علي يوسف المركز الثاني، وحل ناصر ماجد ناصر في المركز الثالث. وفاز علي جمال علي بالمركز الأول في مسابقة أجمل سيارة، وجاءت جميلة روزاليس في المركز الثاني، ومايد محمد أحمد بشير في المركز الثالث، وأحمد مخلوف في المركز الرابع، وخالد محمد الكعبي في المركز الخامس.

واختتمت فعاليات المهرجان بالمسرحية الكوميدية «زهايمر مبكر»، تأليف عبير الجسمي وإخراج وتمثيل الفنان الفكاهي المعروف جمعة علي، وقدمتها فرقة دبا الحصن للثقافة والتراث.