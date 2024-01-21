ريال مدريد ينفرد بصدارة الدوري الإسباني بريمونتادا مثيرة أمام ألميريا

فاز ريال مدريد على ضيفه ألميريا بنتيجة 3 / 2 في مباراة مثيرة جمعت، بينهما مساء الأحد على ملعب سانتياجو برنابيو ضمن منافسات الجولة 21 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

تقدم ألميريا بهدفين سجلهما لارجي رامازاني وإيدجار جونزاليس في الدقيقتين 1 و43.

وقلص جود بيلينجهام الفارق لريال مدريد بهدف أول في الدقيقة 57 من ركلة جزاء، وبعدها سجل سيرجيو أريباس هدفا ثالثا لألميريا في الدقيقة 62 لكن تقنية الفيديو تدخلت باحتساب مخالفة لصالح بيلينجهام.

وفي الدقيقة 67 أدرك فينيسيوس جونيور التعادل لريال مدريد وبعدها بعشر دقائق سجل بيلينجهام هدفا ثالثا لريال مدريد لكن الحكم ألغاه بداعي وجود تسلل ضد الظهير الأيسر فران جارسيا.

واحتسب حكم اللقاء أكثر من 11 دقيقة وقت محتسب بدل ضائع، سجل خلالها داني كارفاخال هدف الفوز الثمين لريال مدريد في الدقيقة 99 ليقلب الفريق المدريدي الطاولة على منافسه بسيناريو مثير.

رفع ريال مدريد بهذا الفوز الثمين رصيده إلى 51 نقطة لينفرد بصدارة الترتيب ،بينما تجمد رصيد ألميريا عند ست نقاط في المركز العشرين والأخير.

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