أحمد بن سعيد يتوج ماكلروي بلقب بطولة هيرو دبي ديزرت كلاسيك للجولف

توج سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني، رئيس مؤسسة مطارات دبي، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة اللاعب روري ماكلروي بكأس "الدلة العربية" بعد فوزه بلقب النسخة الـ35 لبطولة هيرو دبي ديزرت كلاسيك في ختام منافساتها التي أقيمت على ملعب المجلس في نادي الإمارات للجولف، ليصبح أول لاعب في التاريخ يُحقق لقب البطولة أربع مرات، وثاني لاعب يحتفظ باللقب نسختين متتاليتين بعد اللاعب ستيفن جالاتشر.

حضر مراسم التتويج معالي محمد إبراهيم الشيباني، مدير عام ديوان صاحب السمو حاكم دبي العضو المنتدب لمؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية ومعالي الشيخ فاهم بن سلطان القاسمي، رئيس اتحاد الإمارات للجولف، وسعيد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي، وممثلو الشركات الراعية والداعمة.

كان“ماكلروي” المصنّف الثاني عالمياً قد أنهى الجولة الختامية برصيد 14 ضربة تحت المعدل، بعدما استطاع أن يسجل ضربة تحت المعدل في الحفر الثانية والثامنة والتاسعة وضربة فوق المعدل في الحفرة 13، ليتقدّم بفارق ضربة واحدة عن أدريان ميرونك، الذي حلّ وصيفاً للبطولة برصيد 13 ضربة تحت المعدل.

وقال ماكلروي عقب انتهاء الجولة: "من الرائع أن أحقق لقب البطولة، لم أكن أفكر في ذلك أبداً خلال هذه الجولة، لقد كان يوماً صعباً، ولم يكن من السهل تسديد ضربات قريبة من الحفر وتحقيق ضربات تحت المعدل، لكن العلامة الفارقة خلال الجولة عندما سجلت ضربتين تحت المعدل في الحفرتين الثامنة والتاسعة، واللتين كانتا دافعا لي لمحاولة السيطرة على سير المنافسة من جديد".

وأضاف: "ارتكبت خطأً واحداً فقط في الحفرة 13 التي سجلت فيها ضربة فوق المعدل لكنني استعدت توازني مرة أخرى في الحفر الأخيرة.. ولم يُحالفني الكثير من الحظ في منافسات الجولة الأخيرة بسبب صعوبة المسار، إلا أنني بذلت أفضل ما لدي في حين لم يُحالف اللاعبين الآخرين الحظ ولم يتمكنوا من تسجيل نقاط أكثر".

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