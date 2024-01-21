ليفربول يعزز صدارته للدوري الإنجليزي برباعية في بورنموث في غياب صلاح

تحدى ليفربول الغيابات وعزز صدارته لجدول ترتيب الدوري الإنجليزي لكرة القدم، التي يسعى لاستعادة لقبها بعد غياب 3 مواسم، بعدما حقق فوزا كبيرا 4 / صفر على مضيفه بورنموث، اليوم الأحد، في المرحلة الـ21 للمسابقة.

ورغم فقدان ليفربول للعديد من نجومه المؤثرين على رأسهم النجم الدولي المصري محمد صلاح والياباني واتارا إيندو، المتواجدين مع منتخبي بلديهما في بطولتي أمم أفريقيا وأمم آسيا على الترتيب، بالإضافة للإصابات العديدة التي طاردت لاعبيه مثل ترينت أليكسندر أرنولد ودومينيك سوبوسلاي وآندي روبرتسون، فإنه اجتاز عقبة منافسه بسهولة، وبرهن عن قدومه بقوة للمنافسة على لقب المسابقة العريقة هذا الموسم.

وجاءت أهداف المباراة الأربعة في الشوط الثاني، حيث افتتح الأوروجواياني داروين نونيز التسجيل لليفربول في الدقيقة 49، قبل أن يضيف زميله البرتغالي ديوجو جوتا الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 70 و80 على الترتيب.

وعاد نونيز لهز الشباك من جديد مسجلا الهدف الرابع لليفربول وهدفه الشخصي الثاني في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلا من الضائع.

وارتفع رصيد ليفربول، الذي حقق فوزه الـ14 في البطولة هذا الموسم مقابل 6 تعادلات وخسارة وحيدة، إلى 48 نقطة، ليحكم قبضته على القمة، بفارق 5 نقاط أمام أقرب ملاحقيه مانشستر سيتي، حامل اللقب في المواسم الثلاثة الأخيرة، الذي مازال يمتلك مباراة مؤجلة.

في المقابل، توقف رصيد بورنموث، الذي تكبد خسارته التاسعة في المسابقة خلال الموسم الحالي مقابل 7 انتصارات و4 تعادلات، عند 25 نقطة في المركز الثاني عشر.

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