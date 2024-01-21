الوصل والجزيرة يكملان أندية «البلاي أوف» لدوري الطائرة

اكتملت أضلاع المربع الذهبي لدورة «البلاي أوف» للدوري العام للكرة الطائرة للرجال، بتأهل الوصل والجزيرة مع نهاية مباريات الجولة 13، للعب على درع الدوري، إلى جانب شباب الأهلي وبني ياس، اللذين سبق وأكدا تأهلهما عقب نهاية مباريات الجولة 12.

وحصل الوصل، على بطاقة الوصول إلى دورة «البلاي أوف»، بفوزه على ضيفه بني ياس 3-2، ليصل إلى الفوز الثامن، ويحصل على نقطتين ليرفع رصيده إلى 19 نقطة، ويحتل المركز الثالث، ولم يتأثر ترتيب بني ياس، حامل اللقب، بتلك الخسارة، بعدما توقف عند 9 انتصارات، وحصل على نقطة واحدة من المباراة، ورفع بها رصيده إلى 19 نقطة.

وتأهل الجزيرة للعب على درع الدوري، بفوزه على العين 3-0، ليصل إلى 7 انتصارات و24 نقطة، ويحتل المركز الرابع، بينما خرج العين من دائرة المنافسة، باحتلاله للمركز الخامس، بتوقفه عند 6 انتصارات و20 نقطة.

بينما عزز شباب الأهلي صدارته لجدول ترتيب أندية الدوري، بوصوله إلى 10 انتصارات و28 نقطة، بعد فوزه 3-1 على مضيفه النصر، والذي خرج من المنافسة بتوقفه عند 6 انتصارات و18 نقطة، ليحتل المركز السادس.

وفاز عجمان على حتا 3-2، في مباراة تحصيل حاصل للفريقين، ليحصل الفائز على نقطتين، ويصل إلى 5 انتصارات و14 نقطة، ويبقى في المركز السابع قبل الأخير، ويحصل حتا على نقطة واحدة، ويصل إلى 7 نقاط وانتصار وحيد، ويبقى في المركز الثامن الأخير.





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