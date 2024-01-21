السدراني والطاهر «الأفضل» في بطولة الشطرنج الخاطف بالفجيرة



تمكن لاعب الفجيرة للشطرنج والثقافة عمار السدراني من حصد المركز الأول على مستوى المواطنين ولقب أفضل لاعب على مستوى لاعبي الفجيرة ضمن بطولة الفجيرة الدولية للقدرة الشطرنجية التي انطلقت أول من أمس، بفندق نوفوتيل الفجيرة، وجاء لاعب نادي الشارقة الثقافي للشطرنج عبدالرحمن الطاهر ثانياً ونال لقب أفضل لاعب إماراتي في البطولة، وعلى مستوى الأجانب فاز لاعب أذربيجان سفارلي التاج بالمركز الأول في منافسات بطولة الشطرنج الخاطف لفئة التصنيفات أعلى من 2000 نقطة، بينما حل ثانياً الهندي سدواني روناك ولاعب طاجيكستان فاروق امونوف ثالثاً، وبنفس الفئة فاز اللاعب الروسي انا بشركتين بجائزة أفضل لاعب.



وفي فئة تحت 2000 نقطة فاز الفلبيني رويلين بالمركز الأول وجاء ثانياً الفلسطيني راجي أبو عزيزة، وعلى مستوى اللاعبين المواطنين جاء أولاً لاعب نادي أبوظبي للشطرنج والألعاب الذهنية حمدان الحامد وحل ثانياً لاعب نادي العين للشطرنج والألعاب الذهنية علي حمدان الشريف وجاء ثالثاً لاعب نادي دبي للشطرنج خليفة البلوشي ونالت لاعبة نادي الشطرنج والثقافة للفتيات في الشارقة عنود عيسى جائزة أفضل لاعب مواطن وجاء ثانياً لاعب نادي الشارقة الثقافي للشطرنج صقر عيسى بينما جاء لاعب كلباء أحمد خليفة البدواوي ثالثاً. وفي منافسات فئة تحت 13 سنة فاز الإيراني رامتيل كاكافان بالمركز الأول وحل في المركزين الثاني والثالث لاعبا الهند الهناف وشابان إبراهيم.

إشادة ومكاسب

أثنى الدكتور عبدالله آل بركت رئيس مجلس إدارة نادي الفجيرة للشطرنج والثقافة، على المستويات الذهنية التي قدمها اللاعبون والروح العالية التي ظهر بها المتنافسون في جميع الفئات، مثنياً على المستويات المتطورة للمواهب الإماراتية في البطولة، ومؤكداً أنها تبشر بمستقبل واعد.



وقال آل بركت: سعادتنا كبيرة للمكاسب التي تحققها رياضة الشطرنج على مستوى الإمارات والعالم والجهود التي يبذلها النادي في تطوير المردود العام من خلال البطولات التي يحرص على تنظيمها بشكل احترافي وبما يسهم في تطور هذه الرياضة الذهنية النبيلة، وخصوصاً أن لها أبعاداً تسهم في تطوير شخصية الإنسان، وسعداء بأن لاعبين دوليين كثيرين اختاروا الإمارات والفجيرة على وجه الخصوص وجهة لهم لممارسة الشطرنج بين 45 دولة تقام فيها البطولة بنفس التوقيت، ما يعكس قيمتها ومكانتها ونحن بدورنا نواصل العمل على تعزيز المكتسبات لتحقيق الاستدامة الرياضية في الشطرنج.

على جانب آخر، نجح اللاعب الإماراتي الموهوب عامر سعيد اليليلي في تقديم مستويات فنية قوية وتحقيقه 6 انتصارات، وأعرب عن ثقته بأن يكون من أقوى لاعبي الإمارات والانضمام للمنتخب الوطني والوصول للعالمية ونال جائزة ولقب أفضل لاعب مواطن من نادي الفجيرة للشطرنج والثقافة.





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