فارس المطوّع: الإمارات شريك فاعل لكبرى المؤسسات والجهات الرياضية

أكد فارس المطوّع، الأمين العام للجنة الأولمبية الوطنية، أن دولة الإمارات العربية المتحدة شريك فاعل لكبرى المؤسسات والجهات الرياضية بفضل ما تمتلكه من مقومات وإمكانات هائلة سواءً على صعيد البنية التحتية أو المنشآت والمرافق الرياضية عالية المستوى والكفاءة.



وثمّن المطوّع دعم القيادة الرشيدة للقطاع الرياضي والحركة الأولمبية الوطنية، الأمر الذي أسس بيئة داعمة ومحفزة للتنمية الرياضية بصورة مستدامة، بفضل الاستراتيجيات الحديثة والمرنة التي تتوافق مع توجهات المنظمات الرياضية الدولية، والتي دائماً ما تفضل الإمارات لتنظيم فعالياتها وأحداثها المختلفة.



جاء ذلك خلال لقاء فارس المطوع، الدكتور توماس باخ، رئيس اللجنة الأولمبية الدولية، أول من أمس على هامش حفل افتتاح دورة الألعاب الأولمبية الشتوية الرابعة للشباب المقامة حالياً في غانغوون بكوريا الجنوبية بمشاركة 1900 رياضي ورياضية من 80 لجنة أولمبية حتى الأول من فبراير المقبل، إذ تشارك فيها دولة الإمارات العربية المتحدة بكل من آمنة المهيري وأليكس إستريدج، إذ يمثلان الإمارات في منافسات التزلج على المنحدرات الثلجية باستخدام اللوح الثلجي «السنوبورد»، ورياضة التزلج المتعرج على المنحدرات الثلجية على الترتيب.

ونقل المطوّع تحيات سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية، إلى الدكتور توماس باخ، مؤكداً التزام اللجنة وحرصها على نشر القيم الأولمبية والعمل على تطبيق مبادئها الثلاثة، التي تتضمن الصداقة والتميز والاحترام.



واستعرض المطوّع أبرز المراحل التي شهدتها مسيرة اللجنة خلال الفترة الماضية، وما تخللتها من أحداث مهمة في أجندة المحافل الرياضية الكبرى، مشيداً بمستوى تنظيم الألعاب الأولمبية الشتوية بكوريا الجنوبية، التي تؤكد تركيز اللجنة الأولمبية الدولية على شريحة الشباب من خلال تخصيص دورات مستقلة لهم ببرنامج الألعاب الأولمبية الصيفية والشتوية، بعد أن مثلت تلك الدورات نقطة انطلاق مثالية لهؤلاء الرياضيين على مدى السنوات العشر الماضية، لا سيما دورة الألعاب الشتوية ببكين 2022، التي شارك فيها 341 رياضياً، منهم 83 رياضياً شاركوا في أولمبياد الشباب الشتوية الثالثة في لوزان عام 2020.



وأشار الأمين العام للجنة الأولمبية الوطنية خلال لقائه الدكتور توماس باخ إلى أن الإمارات بصدد تنظيم أول نسخة من الألعاب الخليجية للشباب شهر أبريل المقبل، تطبيقاً لمقترح سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم بإقامة ألعاب مجمعة لفئة الشباب الخليجي؛ إيماناً بقدراتهم على العطاء والتميز وتأسيس أجيال واعدة من الرياضيين في الدول الخليجية، تنافس عقب ذلك في كبرى المحافل القارية والأولمبية، وهو الأمر الذي يتوافق مع توجهات اللجنة الأولمبية الدولية واهتمامها الواضح بتلك الشريحة المهمة.

على جانب آخر، حمل كل من آمنة المهيري وأليكس إستريدج، ثنائي الإمارات المشارك في دورة الألعاب الأولمبية الشتوية للشباب، علم الإمارات في الفقرة المخصصة لمرور أعلام الدول بحفل افتتاح الدورة، الذي أقيم في ملعب «غانغ ريونغ» في المدينة على بعد نحو 160 كيلومتراً شرق سيئول، بحضور يون سيوك – يول، رئيس كوريا الجنوبية.

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