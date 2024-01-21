مشاركة متميزة في بطولة الإمارات للكاراتيه

شهدت بطولة الإمارات المفتوحة للكاراتيه لكاتا فردي فئات الناشئين والناشئات والشباب والآنسات والرجال والسيدات للدرجتين الأولى والثانية للموسم الرياضي 2023/2024، والتي أقيمت على صالة نادي الشارقة فرع الحزانة، مشاركة متميزة بلغت 88 لاعباً ولاعبة يمثلون 13 نادياً، وسط منافسات قوية بين اللاعبين واللاعبات في ظل ارتفاع المستويات الفنية، والإصرار على الفوز.

وفي ختام المنافسات المثيرة، تصدر فريق الشارقة الرياضي البطولة بإحرازه 14 ميدالية متنوعة، 5 ذهبيات و3 فضيات و6 برونزيات، تلاه فريق شباب الأهلي بإحرازه 9 ميداليات متنوعة، 4 ذهبيات و2 فضة و3 برونزيات، تلاهما فريق اتحاد كلباء بإحرازه 6 ميداليات متنوعة، ذهبية و3 فضيات و2 برونز.

تتويج

حضر الختام وتتويج الفائزين والفائزات، اللواء «م» ناصر عبدالرزاق الرزوقي، رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي، نائب رئيس الاتحاد الدولي، وإبراهيم النعيمي، عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للكاراتيه، رئيس لجنة المسابقات، عضو لجنة التنظيم والمسابقات بالاتحاد الآسيوي، والمهندس سليمان الهاجري، عضو مجلس إدارة نادي الشارقة الرياضي، رئيس إدارة الألعاب الفردية، والخبير محمد عباس، المدير التنفيذي لاتحاد الإمارات للكاراتيه، والخبير هشام سري، المدير الفني للاتحاد.

وهنأ الرزوقي، الفائزين والفائزات، وحثهم على بذل المزيد من الجهد والتدريب لاعتلاء منصات التتويج، مقدماً شكره لمجلس إدارة نادي الشارقة على استضافة البطولة.





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