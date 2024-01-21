النصر واتحاد كلباء يتألقان في بطولة الإمارات للريشة الطائرة

تألق ناديا النصر واتحاد كلباء في بطولة الإمارات للذكور للريشة الطائرة للفئات العمرية تحت 11 و13 و15 عاماً، التي نظمها اتحاد الإمارات للريشة الطائرة، بالتعاون مع الهيئة العامة للرياضة في أكاديمية اكسترا الرياضية في الشارقة، أول من أمس، بمشاركة 44 لاعباً من 4 أندية، هي نادي النصر ونادي أبوظبي لألعاب المضرب وأكاديمية اكسترا الرياضية واتحاد كلباء.

وحصد نادي النصر 4 ميداليات ملونة، بواقع ميداليتين ذهبتين، وواحدة فضية وأخرى برونزية، وتحققت تتويجات العميد بواسطة حمدان طارق، الذي فاز بالمركز الأول في فئة تحت 11 عاماً، وشقيقه راشد طارق صاحب برونزية الفئة نفسها، ومحمد العلي، الذي حقق ذهبية فئة تحت 13 عاماً، فيما فاز مايد طارق بالميدالية الفضية في فئة تحت 15 عاماً.

من جهته، حصد نادي اتحاد كلباء 7 ميداليات ملونة، بواقع ميدالية ذهبية واحدة، جاءت عن طريق مايد سعيد في فئة تحت 15 عاماً، وفضيتين بواسطة كل من محمد سالم في فئة تحت 11 عاماً، وسيف خلفان في فئة تحت 13 عاماً، و4 ميداليات برونزية، تحققت بواسطة حمد عمير في فئة تحت 11 عاماً، وسعيد سيف في فئة تحت 13 عاماً، وعبد الله سعيد وعبد العزيز سيف في فئة تحت 15 عاماً، فيما حصد نادي أبوظبي لألعاب المضرب ميدالية برونزية واحدة، عن طريق زايد عبد الله في فئة تحت 13 عاماً.

وبنهاية المنافسات، تم تتويج الفائزين بحضور نورة الجسمي نائب رئيس الاتحاد الآسيوي للريشة الطائرة، رئيس اتحاد الإمارات للعبة، والطواقم الفنية والإدارية للأندية المشاركة.

وتقدمت نورة الجسمي بالشكر إلى أكاديمية اكسترا الرياضية، على استضافة البطولة، ودعمها لأنشطة اتحاد الإمارات للريشة الطائرة، مؤكدة أن المنافسات أقيمت في أجواء حماسية وتنافسية عالية، ومعربة عن سعادتها بالمستويات القوية التي قدمها اللاعبون الصغار، الذين يمثلون جيل المستقبل.

وأوضحت نورة الجسمي أن الفترة المقبلة ستشهد المزيد من الفعاليات والأنشطة المتنوعة، التي تعكس حجم الجهود الكبيرة التي يبذلها الاتحاد من أجل تطوير الريشة الطائرة، وتعزيز انتشارها في الدولة، خصوصاً بعد الإقبال الكبير على ممارسة اللعبة من جميع الجنسيات، ومن مختلف الأعمار، ويبرز ذلك من خلال ارتفاع عدد الأكاديميات، والأندية، الأمر الذي يخدم مصلحة المنتخب لاختيار أفضل العناصر من الجنسين.





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