المعرفة المشاعة بين الماضي والحاضر

الإنسان مدين للمعرفة بالكثير من الفضل، إذا لم يكن الفضل كله، ومن الطبيعي أن تكون هذه المعارف مماثلة وشبيهة بالكنز في قيمته وشحه وندرته، لأن من يقع على المعرفة يتميز ويتفوق.

في عصور سحيقة، كان الإنسان يحصل على المعارف بشق الأنفس، بل من أجل تعلمها كان يبذل الغالي والنفيس، وفي كثير من الأحيان يفقد حياته، نتيجة لسعيه للحصول عليها، والذي أشير له هنا بالمعرفة، هي ببساطة متناهية، كل شيء نعتمد عليه في حياتنا اليوم، رغم أن الكثير من هذه الجوانب الحياتية بديهية لنا، إلا أن الحصول عليها ومعرفتها كان مكلفاً جداً، على سبيل المثال لا الحصر، نحن نستخدم النار، لكننا نجهل كيف عرف الإنسان النار نفسها؟ وكيف اكتشفها؟ وتالياً، لا نعرف كيف قام هذا الإنسان بشواء اللحم لأول مرة؟ وكيف كانت البداية وما قصتها؟.

قد يدهش البعض من القراء أن العلماء وضعوا عدة نظريات تتعلق باكتشاف النار، منها حرائق الغابات، وفي تلك الحقبة، كان الإنسان البدائي يذهب لأخذ النار بواسطة جذع من الشجر مشتعل، ويعمل على أن يبقى، حيث يقوم كل فترة بإشعال جذع آخر، وهكذا كان يحافظ على اللهب متواصل الاشتعال أكبر قدر من الوقت، ولعل من هذه الجزئية، نبعت فكرة الشعلة الأوليمبية، حيث يركض بهذه الشعلة شخص، وخلال مسيرته، يقوم بتوزيع النار على كل من يلتقي، والمهم أن تظل متقدة ولا تنطفئ.

وبالمثل شواء اللحم، حيث كان الإنسان الأول يأكل اللحم دون طهي، ولكنه عندما كان يعود للغابة بعد هروبه من شدة اللهب، وبعد خمود النار، كان يجد البعض من الحيوانات، وقد حرقت تماماً، وكانت تنبعث منها رائحة الشواء، فبدأ في تذوق لحمها الذي شوي من النار، ومن هنا استحسن المذاق، واكتشف أنه ألذ وأفضل له، فبدأ في شواء اللحم بانتظام، وطوّر المهارات في هذا المجال.

وكعادة الإنسان دوماً، حيث يملك العقل الذي ميزه به الله، فلم يتوقف، فقد عرف في ما بعد كيف يشعل النار لوحده، دون أن ينتظر البرق لضرب الغابات، أو انتظار حرارة الصيف الساخن. هذه واحدة من النظريات، وهناك آراء علمية أخرى.

في هذا السياق من التطور المعرفي البشري، مثال آخر، يتعلق باستخدام السكاكين في قطع اللحوم والفواكه، ولكننا لا نعلم كيف كانت البداية، وأيضاً نستخدم الملعقة، ونرتشف بواسطتها الحساء الساخن، ولكننا نجهل قصتها، وكيف ابتكرت، وكيف تطورت، بل حتى الملابس التي نرتديها اليوم، نجهل مسيرتها الطويلة، وكيف تطورت من أزمان سحيقة، حيث يتم ارتداء جلود الحيوانات بعشوائية، وكيفما اتفق، ثم حدث تطور، وهو قص الجلد، ووضع خيط لشده على خصر من يرتديه، ثم تطور آخر، وهو الخياطة الكاملة، ليصبح ارتداؤه أسهل وأكثر مرونة، وعلى المقاس.

وتعاقب التطوير جيلاً بعد آخر، وكل محطة كان يحدث فيها تحديث وابتكار، ومميزات وخصال جديدة.

هذه جميعها تسمى معرفة، التي تولد وتحضر كشرارة ووهج، ثم يتمسك بها الإنسان، ويقوم بالعمل على تطويرها باستمرار، وتتداولها الأجيال جيلاً وراء الآخر.

لذا، عندما يقال، بأن هناك جسراً متيناً وقوياً بين الماضي والحاضر والمستقبل، فهذا بديهي، لأنه لولا البدايات الأولى الضاربة العمق في الزمن، لما تمكن الإنسان من التطور والوصول لما هو عليه اليوم، البعض يرتكبون خطأ جسيماً، برفض الماضي والتنكر له، لأن المعرفة بدأت من هناك، ولتطويرها ونموها مرت بأزمان مختلفة، حتى وصلتنا، ولم يكن ليكتب لها الوصول لنا، لو أن الأجداد دمروها وتنكروا للغد.

المطلوب أن تكون نظرتنا علمية ومهنية، وأن نفهم طريقة المعرفة ونموها وانتشارها.