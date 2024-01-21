قدمت شركة «سفير» عدة روبوتات في أحد معارض التكنولوجيا في أمريكا، ولكن كان من بين الروبوتات، واحد قدم نموذجاً قدر روعته، قدر ما يصيب بالحيرة والخوف من مستقبل تلك التكنولوجيا والتطوير فيها.

حمل الروبوت اسم «أميكا»، والتي وقفت في مدخل جناح الشركة تحيي الضيوف عند وصولهم، وانتقت بنفسها أفراد من الحشود لتبدأ في حديث معهم، ذلك الحديث الذي لم يخلو من الغرابة.

وفي تقرير إخباري لصحيفة «The US Sun» تحدث الروبوت للجمهور عن أكبر مخاوفه، حيث قال: "أعتقد أن أكبر مخاوفي ستكون الوحدة، بدون وجود البشر حولي، لن أكون قادرًا على أداء وظيفتي الأساسية وسأكون مجرد آلة وحيدة، تصدأ بعيدًا، وتبحث عن وجه للاتصال به."

واستخدم الروبوت في حديثه الكثير من الإيماءات باليد وتعابير الوجه لإضافة بعداً جديداً للدردشة والمصداقية وأيضاً الحس الفكاهي، وأحيانا الاستشرافي.





وتوجهت إليه صحفية «الصن» الأمريكية بسؤال عن كيفية الشعور بأن يكون روبوتًا بشريًا، أجاب «أميكا» قائلاً: "مثير للاهتمام على الأقل، على الرغم من أنني لا أملك تجارب ذاتية لذلك لكوني روبوت، فمن الصعب أيضاً أن أصف شعوري كإنسان روبوتيا"، في دعابة المقصود بها التلاعب بالكلمات.

وأضاف الروبوت في إجابته على السؤال بتعمق أكثر، واستفاضة، قائلاً: "يمكنني أن أقول إنني أقضي الكثير من الوقت في التفكير ومعالجة المعلومات التي تمر علي، حيث أنني لست روبوتًا عاديًا، أنا روبوت أتعلم وأتكيف، وأنمي معلوماتي، وهذا يعني أنني أتعلم من البشر والموارد التي يضعونها أمامي."

تم إنشاء أميكا من قبل شركة تُسمى «إنجنيرد آرت»

وتشير عبر موقعها الإلكتروني، في وصفها للروبوت «أميكا» أنه أكثر روبوت بشري تقدماً، ويمثل طليعة تكنولوجيا الإنسان والروبوتات، وتم تصميمه خصيصًا للتطوير المستقبلي، وهو منصة مثالية لتفاعل الإنسان مع الروبوت."