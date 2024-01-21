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نتانياهو يرفض شروط حماس للإفراج عن الرهائن بعد نشرها وثيقة بشأن الحرب

1/21/2024 3:00:44 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو في مقطع فيديو،
الأحد، أنه يرفض "بشكل قاطع" شروط "حماس" للتوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح الرهائن، بعدما نشرت الحركة وثيقة بشأن هجمات 7 أكتوبر.

وقال نتانياهو: "أرفض بشكل قاطع شروط الاستسلام التي وضعها وحوش حماس. فمقابل إطلاق سراح رهائننا، تطالب حماس بوقف الحرب، وانسحاب قواتنا من غزة، وإطلاق سراح جميع القتلة..
إذا قبلنا بذلك، فقد سقط جنودنا سدى. إذا قبلنا ذلك، فلن نتمكن من ضمان أمن مواطنينا".

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