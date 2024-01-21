Monday, 22 January 2024 12:11 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


غرفة عجمان تحصل على أيزو الحوكمة المؤسسية

1/21/2024 3:00:44 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

حصلت غرفة تجارة وصناعة عجمان على أيزو الحوكمة المؤسسية ـ ISO37000، ضمن إنجاز يعكس التزام الغرفة بأعلى معايير الجودة والشفافية في إدارة عملياتها وأنظمتها التشغيلية وتوفير بيئة أعمال مستدامة تضمن الارتقاء بالخدمات وتحسين الكفاءة.

تسلم أيزو الحوكمة المؤسسية في مقر الغرفة، عبدالله عمر المرزوقي، مدير مكتب رئيس مجلس إدارة غرفة عجمان.

وقالت مريم الشحي، مدير إدارة الموارد المالية، رئيس فريق الحوكمة في غرفة عجمان: «إن تتويج غرفة عجمان بأيزو الحوكمة المؤسسية يتواءم مع هدف الغرفة الاستراتيجي المعني بتصميم وتنفيذ نموذج تشغيلي متكامل يعزز الحوكمة والمرونة والتشاركية، كما يدعم الجهود المبذولة في تحسين الأداء والعمليات الداخلية ويعزز مكانة الغرفة بوصفها جهة ريادية لها تأثيرها المباشر على التنمية المستدامة وتعزيز جاذبية الإمارة الاقتصادية والاستثمارية».

ولفتت إلى أن شهادة الأيزو جاءت نتيجة جهود استثنائية وتفانٍ في تحسين هياكل الحوكمة الداخلية وتحديث السياسات والإجراءات، لا سيما وأن أيزو 37000 يجسد مدى الالتزام بأفضل الممارسات في مجال الحوكمة المؤسسية.

من جانبها أفادت أمل حميد المطروشي، نائب رئيس فريق الحوكمة، أن تطبيق مبادئ الحوكمة في كل الأنشطة والممارسات يحقق مجموعة من الأهداف، منها تطبيق مبدأ المسؤولية وتعزيز الشفافية ودعم اتخاذ القرارات والسياسات والمساهمة في بناء الثقة بين الغرفة ومتعامليها وشركائها من الجهات الحكومية والخاصة، إضافة إلى أن تطبيق الحوكمة يعزز مبدأ المساءلة عبر تحديد وتقييم الأداء بشكل دائم وضمان تحقيق أهداف وخطة الغرفة الاستراتيجية، إلى جانب تحسين الكفاءة والخدمات.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز

MENAFN21012024000110011019ID1107748506

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث