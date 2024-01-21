غرفة عجمان تحصل على أيزو الحوكمة المؤسسية

حصلت غرفة تجارة وصناعة عجمان على أيزو الحوكمة المؤسسية ـ ISO37000، ضمن إنجاز يعكس التزام الغرفة بأعلى معايير الجودة والشفافية في إدارة عملياتها وأنظمتها التشغيلية وتوفير بيئة أعمال مستدامة تضمن الارتقاء بالخدمات وتحسين الكفاءة.

تسلم أيزو الحوكمة المؤسسية في مقر الغرفة، عبدالله عمر المرزوقي، مدير مكتب رئيس مجلس إدارة غرفة عجمان.

وقالت مريم الشحي، مدير إدارة الموارد المالية، رئيس فريق الحوكمة في غرفة عجمان: «إن تتويج غرفة عجمان بأيزو الحوكمة المؤسسية يتواءم مع هدف الغرفة الاستراتيجي المعني بتصميم وتنفيذ نموذج تشغيلي متكامل يعزز الحوكمة والمرونة والتشاركية، كما يدعم الجهود المبذولة في تحسين الأداء والعمليات الداخلية ويعزز مكانة الغرفة بوصفها جهة ريادية لها تأثيرها المباشر على التنمية المستدامة وتعزيز جاذبية الإمارة الاقتصادية والاستثمارية».

ولفتت إلى أن شهادة الأيزو جاءت نتيجة جهود استثنائية وتفانٍ في تحسين هياكل الحوكمة الداخلية وتحديث السياسات والإجراءات، لا سيما وأن أيزو 37000 يجسد مدى الالتزام بأفضل الممارسات في مجال الحوكمة المؤسسية.

من جانبها أفادت أمل حميد المطروشي، نائب رئيس فريق الحوكمة، أن تطبيق مبادئ الحوكمة في كل الأنشطة والممارسات يحقق مجموعة من الأهداف، منها تطبيق مبدأ المسؤولية وتعزيز الشفافية ودعم اتخاذ القرارات والسياسات والمساهمة في بناء الثقة بين الغرفة ومتعامليها وشركائها من الجهات الحكومية والخاصة، إضافة إلى أن تطبيق الحوكمة يعزز مبدأ المساءلة عبر تحديد وتقييم الأداء بشكل دائم وضمان تحقيق أهداف وخطة الغرفة الاستراتيجية، إلى جانب تحسين الكفاءة والخدمات.

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