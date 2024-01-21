بركان جبل ميرابي يجبر الآلاف في إندونيسيا على النزوح

ثار بركان جبل ميرابي في إندونيسيا، اليوم، ما أدى إلى انتشار سحب الغاز الحارقة وانهيارات من الحمم البركانية أسفل منحدراته، كما ثارت براكين نشطة أخرى في جميع أنحاء البلاد، ما أدى إلى إجلاء الآلاف.

أوضح أجوس بودي سانتوسو، رئيس مركز أبحاث تكنولوجيا الكوارث الجيولوجية في إندونيسيا، أن ميرابي أطلق سحب الرماد الساخن ومزيجاً من الصخور والحمم البركانية في جزيرة جاوة ذات الكثافة السكانية العالية، التي وصلت إلى مسافة نحو كيلومترين أسفل منحدراتها، مشيراً إلى أن عموداً من السحب الساخنة تصاعد لمسافة 100 متر في الهواء بينما غطى الرماد عدة قرى دون وقوع إصابات.

وميرابي هو البركان الأكثر نشاطاً بين أكثر من 120 بركاناً في جميع أنحاء البلاد. وثوران اليوم هو الأحدث منذ رفع السلطات مستوى التأهب إلى ثاني أعلى مستوى له منذ نوفمبر 2020 بعد التقاط أجهزة الاستشعار نشاطاً متزايداً.

وأوصت السلطات السكان الذين يعيشون على المنحدرات بالبقاء على بعد 7 كيلومترات بعيداً عن فوهة البركان، وأن يكونوا على دراية بالتهديدات المحتملة من الحمم البركانية المتدفقة.

يُذكر أن ثوران بركان عام 2010 أدى إلى مقتل 347 شخصاً وتشريد 20 ألف قروي.

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