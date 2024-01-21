بسبب قط.. آلاف يوقّعون عريضة لإقالة مسؤولة روسية

وقَّع أكثر من 300 ألف شخص على عريضة تطالب بإقالة مديرة قطار روسية، بعد إلقائها قطاً أليفاً من القطار، معتقدةً أنه ضال.

وهرب القط توم، المعروف باسم تويكس، من صاحبته على متن قطار بين إيكاترينبرغ وسانت بطرسبرغ في 11 يناير.

وعثرت عليه مديرة القطار، التي ألقت به من العربة أثناء توقف القطار في بلدة كيروف شرق موسكو.

وتجمَّع المئات من الأشخاص معاً في درجات حرارة أدنى من الصفر للبحث عن الحيوان، الذي عُثر عليه ميتاً في وقت لاحق في 20 يناير، على بعد نحو نصف ميل من المحطة حيث أُلقي من القطار.

وذكر المتطوعون أن تويكس مات من البرد القارس، وعانى عدداً من عضات الحيوانات.

وأثار الحادث غضب الآلاف في روسيا، الذين تابعوا القصة على حسابات مخصصة على وسائل التواصل الاجتماعي.

وأعاد آخرون مشاركة لقطات للقط وهو يسقط في الثلج في درجات حرارة تقترب من -30 درجة مئوية.

ووقع أكثر من 100 ألف شخص عريضة منفصلة تدعو إلى توجيه اتهامات جنائية ضد مديرة القطار، بعد نشرها على الإنترنت في 19 يناير.

ورفضت السلطات المحلية حتى الآن مقاضاة مديرة القطار التي لم يتم الكشف عن اسمها لاحقاً.

وعبَّرت شركة إدارة القطارات الحكومية الروسية، في بيان، عن أسفها بشدة لوفاة تويكس، وتعهدت بتغيير قواعدها بشأن كيفية تعامل الموظفين مع الحيوانات غير المصحوبة.

وقالت الشركة، في بيان على وسائل التواصل الاجتماعي: «نأسف بشدة لوفاة القط تويكس، ونعتذر لأصحابه».

وأضاف البيان: «لضمان عدم حدوث حوادث مماثلة في المستقبل، تم بالفعل إجراء تعديلات على الوثائق المستخدمة لنقل الحيوانات الأليفة في قطارات المسافات الطويلة».

وأكد أنه «سيتم منع مديري القطارات من إنزال الحيوانات من العربات، وبدلاً من ذلك، سيتم تسليم الحيوانات إلى عمال المحطة الذين يمكنهم الاتصال بمجموعات رعاية الحيوان».