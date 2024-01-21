الطقس المتوقع في الإمارات خلال الأيام الخمسة المقبلة

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً (الاثنين) رطباً على بعض المناطق، خاصة الداخلية، وصحواً إلى غائم جزئياً، مشيراً إلى وجود فرصة تشكُّل ضباب أو ضباب خفيف صباحاً.

وأوضح أن الرياح ستكون شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة أحياناً، خاصة على البحر، لافتاً إلى أن سرعتها من 10 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س.

وذكر أن البحر مضطرب صباحاً غرباً، يصبح متوسطاً إلى خفيف الموج في الخليج العربي، ومتوسطاً إلى خفيف الموج في بحر عمان.

وفيما يلي بيان بأحوال الطقس خلال الأيام التالية:

الثلاثاء

الطقس: ضباب أو ضباب خفيف صباحاً على بعض المناطق الساحلية والداخلية – صحو إلى غائم جزئي.

الرياح: جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة وسرعتها من 10 إلى 20 تصل إلى 30 كم/س

البحر: خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

الأربعاء

الطقس: ضباب أو ضباب خفيف صباحاً على بعض المناطق الساحلية والداخلية – صحو إلى غائم جزئي مع ارتفاع تدريجي طفيف في درجات الحرارة.

الرياح: جنوبية شرقية وجنوبية غربية تتحول إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة وسرعتها من 10 إلى 20 تصل إلى 30 كم/س.

البحر: خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

الخميس

الطقس: رطب على بعض المناطق الساحلية مع احتمال تشكل ضباب خفيف صباحاً، صحو إلى غائم جزئي.

الرياح: جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة وسرعتها من 10 إلى 20 تصل إلى 30 كم/س

البحر: خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

الجمعة

الطقس: صحو إلى غائم جزئي.

الرياح: جنوبية شرقية وجنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة وسرعتها من 10 إلى 20 تصل إلى 30 كم/س.

البحر: خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

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