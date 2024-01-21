إلغاء 102 رحلة بمطار دبلن بسبب العاصفة «إيشا»

أعلنت الشركة المشغلة لمطار دبلن أن شركات الطيران ألغت إقلاع وهبوط 102 رحلة في المطار اليوم، بسبب عاصفة من المتوقع أن تستمر بقية اليوم.

وقال مطار دبلن، في منشور على منصة «إكس»، إن العاصفة «إيشا» أجبرته أيضاً على إلغاء 24 عملية هبوط بحلول الساعة 1700 بتوقيت غرينتش، في حين حوَّلت 27 رحلة مسارها إلى مطارات أخرى.

وأصدرت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية في أيرلندا تحذيرا باللون البرتقالي من الطقس في وقت مبكر من صباح اليوم في معظم أنحاء البلاد، ومنها دبلن، ما يعني أن الرياح قد تؤثر تأثيراً كبيراً في الأشخاص والممتلكات والأنشطة في هذه المناطق.

وأصدرت السلطات تحذيراً باللون الأحمر، وهو الأعلى مستوى، في بعض المناطق غربي البلاد وشماليها الغربي.

وقال مطار سخيبول في العاصمة الهولندية أمستردام، اليوم، إنه ألغى 130 رحلة جوية كانت مقررة غداً، كإجراء وقائي بسبب توقعات بهبوب رياح قوية مع وصول العاصفة إيشا إلى البلاد.

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