محمد بن راشد للفضاء يعلن بدء تطوير بوابة الإمارات في محطة الفضاء القمرية

أعلن مركز محمد بن راشد للفضاء عن بدء فريق عمل المركز هذا الأسبوع بالخطوات الأولى لتطوير وحدة معادلة الضغط «بوابة الإمارات»، في مشروع محطة الفضاء القمرية.

وقال المهندس سالم حميد المري مدير عام مركز محمد بن راشد للفضاء في تغريدة نشرها على حسابه الرسمي في منصة «إكس»: "هذا الأسبوع بدأنا بالعمل على محطة الفضاء القمرية بعد إعلان قيادتنا انضمام دولة الإمارات للمشروع، عقدنا لقاءات مع فريق «ناسا»، لننسق الجهود، وبدأ فريق العمل في مركز محمد بن راشد للفضاء بالخطوات الأولى لتطوير «بوابة الإمارات»، التي ستكون وحدة معادلة الضغط في أول محطة قمرية بالتاريخ".

وأضاف: "مازلنا في بداية الطريق لكن بفضل جهود الزملاء بالمركز وبفضل التعاون مع الشركاء في وكالة ناسا، ووكالة الفضاء الأوربية والكندية ووكالة استكشاف الفضاء اليابانية سنحقق أهدافنا بإذن الله".

وحدة السكن

وقال مركز محمد بن راشد للفضاء في تغريدة نشرها على منصة «إكس»، «اطلع رواد الفضاء الدكتور سلطان النيادي، وهزاع المنصوري، ومحمد الملا، ونورا المطروشي على نموذج وحدة السكن والخدمات اللوجستية بمحطة الفضاء القمرية، وهي أول وحدة بنيت من المحطة، وذلك برفقة سالم المري".

وأضاف: "عقد مركز محمد بن راشد للفضاء اجتماعات تنسيقية مع فريق وكالة «ناسا»، لبدء العمل المشترك على مشروع محطة الفضاء القمرية".



من جهته، قال معالي الدكتور سلطان النيادي، وزير الدولة للشباب في تغريدة له عبر منصة "إكس" خلال زيارته لوحدة السكن والخدمات اللوجستية" فخور بمشاركة دولة الإمارات بالمشروع التاريخي لأول محطة حول القمر.. الوقوف داخل نموذج محطة الفضاء القمرية نقلنا للحظات إلى المستقبل"، مضيفاً: "زرت نموذج وحدة السكن والخدمات اللوجستية، وهو أول أجزاء المحطة، يضم أنظمة للتحكم ببيئة العيش، والاتصالات".

قفزة نوعية

وكانت دولة الإمارات قد أعلنت انضمامها إلى مشروع تطوير وإنشاء محطة الفضاء القمرية“Gateway” إلى جانب الولايات المتحدة الأمريكية واليابان وكندا والاتحاد الأوروبي، إضافة إلى إعلانها إرسال أول رائد فضاء إماراتي وعربي إلى مدار القمر.

وستحقق دولة الإمارات عبر مشاركتها في تطوير وحدة معادلة الضغط، قفزة نوعية جديدة ضمن الاستراتيجية الهادفة إلى ترسيخ الحضور الإماراتي الفاعل والمؤثر عالمياً في جميع مجالات علوم الفضاء وتقنياته، كما سيسهم هذا الإنجاز في تعزيز مكانة الإمارات كدولة رائدة في مجال استكشاف الفضاء عالمياً، وذلك انطلاقاً من أهمية محطة الفضاء القمرية والتي تشكل بوابة المستقبل للاستكشافات العلمية الفضائية حيث ستعمل المحطة كمركز محوري للبحث العلمي المتقدم كونها تسمح بدراسة جيولوجيا القمر والفيزياء الفلكية وآثار الحياة في الفضاء لمدة طويلة ما يسهم بشكل كبير في تطوير فهم متكامل ومعمق حول علوم الفضاء.

وستتولى الإمارات مسؤولية تشغيل وحدة معادلة الضغط الخاصة بالمحطة لمدة قد تصل إلى 15 عامًا قابلة للتمديد، و يبلغ وزن وحدة معادلة الضغط 10 أطنان وطولها 10 أمتار وعرضها 4 أمتار، بينما تبلغ أبعاد المحطة كاملة (42 × 20 × 19 متراً)، ومن المتوقع أن يتم إطلاق أول أجزاء المحطة في عام 2025، في حين من المتوقع إطلاق "بوابة الإمارات" في عام 2030.

5 مراحل

وستشهد عملية تطوير وحدة معادلة الضغط 5 مراحل مختلفة، وأولى تلك المراحل هي مرحلة التخطيط، ويتم خلالها تحديد الأهداف والاستراتيجيات، واختيار شركاء المشروع لإنشاء نموذج لغرفة معادلة الضغط، ثم مرحلة التصميم، ويتم خلالها وضع التصاميم والمواصفات التفصيلية لمكونات وحدة معادلة الضغط المراد تجميعها.

وتشمل المرحلة الثالثة عملية التأهيل، وتتضمن اختيار وتأهيل مكونات وحدة غرفة معادلة الضغط بشكل صارم، لضمان موثوقيتها وسلامتها، أما المرحلة الرابعة فهي مرحلة الإطلاق، وتشمل تجهيز وإطلاق المكونات الفضائية، ودمجها في محطة الفضاء القمرية، ثم مرحلة التشغيل، والتي سيتولى خلالها فريق مركز محمد بن راشد للفضاء مسؤولية عمليات التشغيل الخاصة بغرفة معادلة الضغط، لمتابعة والتأكد من سلامة وظائفها كجزء مهم من المحطة.





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