9 آلاف مشارك بمسيرة «العدالة من أجل فلسطين» في بروكسل

شارك نحو تسعة آلاف متظاهر في مسيرة نُظّمت، اليوم، في بروكسل للمطالبة بوضع حد للقصف الإسرائيلي العنيف وللمعارك في قطاع غزة، في تحرّك احتجاجي مؤيد للفلسطينيين سار خلاله المتظاهرون في شوارع المدينة، وصولاً إلى الحي الذي تتركّز فيه مؤسسات الاتحاد الأوروبي.

وأطلق مشاركون في المسيرة، التي نُظّمت تحت شعار «العدالة من أجل فلسطين»، هتافات على غرار: «أوقفوا الإبادة الجماعية»، و«حرّروا غزة»، وهتف البعض: «عار على الاتحاد الأوروبي» تنديداً بما يعتبرونه تقاعس التكتل في حماية المدنيين الفلسطينيين،

وقال المتظاهر فيكتور دومون: «علينا حقاً أن نتّحد في مواجهة الإبادة الجماعية التي تحصل حالياً في غزة»، وقالت المتظاهرة بهيجة ديور: «ما من شعب يستحق هذا الأمر بغض النظر عن الجهة التي نؤيدها، إنه أمر غير ممكن».

واندلعت الحرب في السابع من أكتوبر بعد هجوم غير مسبوق لحركة حماس على إسرائيل أسفر عن مقتل 1140 شخصاً، حسب تعداد لوكالة فرانس برس يستند إلى أرقام رسميّة.

كذلك، خُطف خلال الهجوم نحو 250 شخصاً تمّ الإفراج عن نحو مئة منهم في نهاية نوفمبر، بموجب هدنة، ولا يزال 132 منهم محتجزين في القطاع، وفق السلطات الإسرائيلية، ويرجَّح أن 28 على الأقل بينهم قد قُتلوا.

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