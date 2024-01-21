25 قتيلاً بهجوم أوكراني على دونيتسك.. وروسيا تصف العمل بـ«الإرهابي»

أعلن دنيس بوشيلين، حاكم منطقة دونيتسك المعيَّن من روسيا، اليوم، أن 25 شخصاً قُتلوا وأصيب 20 آخرون، بعدما قصفت قوات أوكرانية مدينة دونيتسك الخاضعة لسيطرة روسيا بالمنطقة الواقعة في شرق أوكرانيا.

وذكر أليكسي كولمزين، رئيس بلدية مدينة دونيتسك، الذي عيَّنته روسيا أيضاً، أن القوات الأوكرانية قصفت منطقة مزدحمة تقع فيها متاجر وسوق.

وأوضح بوشيلين أن المدينة تعرضت لنيران مدفعية أوكرانية. ولم يرد تعليق بعد من أوكرانيا على الأمر.

وأظهرت صور ومقطع فيديو من موقع الحادث أشخاصاً يبكون، قال بعضهم إنهم فقدوا أقارب لهم، وجثثاً ملقاة على الأرض وسط الثلوج الملطخة بالدماء بالقرب من سوق في المدينة.

وأعلن بوشيلين غداً الاثنين يوم حداد في جمهورية دونيتسك الشعبية، وهو الاسم الذي يُطلق على هذا الجزء من الأراضي التي أعلنت روسيا ضمَّها.

وقال إن فرق الطوارئ تواصل العمل في موقع القصف، مشيراً إلى أن متخصصي البحث الجنائي يحاولون أيضاً جمع شظايا للأسلحة التي استُخدمت في الهجوم.

وفي موسكو، أصدرت وزارة الخارجية الروسية بياناً وصفت فيه الهجوم بأنه «عمل إرهابي همجي» من جانب أوكرانيا، قائلةً إنه تم تنفيذه «باستخدام أسلحة قدمها الغرب».

وأضافت الوزارة: «الجانب الروسي يندد بشكل قاطع بهذه الضربة الغادرة على السكان المدنيين».

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