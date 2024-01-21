على أنقاض مسجد .. رئيس الوزراء الهندي يفتتح معبدًا هندوسيًا - فيد

MENAFN - Khaberni) خبرني - بعد ثلاثة عقود من قيام عدد من الهندوس بهدم مسجد تاريخي، سيحضر رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي تكريس معبد هندوسي كبير في نفس الموقع يوم الإثنين، في خطوة سياسية لتعزيز حزبه قبل انتخابات وطنية حاسمة.

ويقول الخبراء إن المعبد المخصص للإله الهندوسي الأكثر احتراما اللورد رام، سيعزز إرث مودي كواحد من أكثر زعماء الهند أهمية، والذي سعى إلى تحويل البلاد من ديمقراطية علمانية إلى أمة هندوسية معلنة.

ويرى كثيرون افتتاح المعبد بمثابة بداية الحملة الانتخابية لمودي، القومي المعلن الذي اتُهم على نطاق واسع بتبني التفوق الهندوسي في الهند العلمانية رسميًا.

ومن المتوقع أن يستغل حزب مودي القومي الهندوسي الدين مرة أخرى الوضع، لتحقيق مكاسب سياسية في الانتخابات الوطنية المقبلة في نيسان/ أبريل أو أيار/ مايو، ويضمن السلطة لولاية ثالثة على التوالي.

ومن المتوقع أن يتردد صدى افتتاح المعبد في أيوديا، وهي مدينة صغيرة في شمال الهند كانت بمثابة نقطة اشتعال تاريخية، في حدث وطني من قبل حزب بهاراتيا جاناتا الحاكم.

ويرى العديد من أنصار مودي أنه مسؤول عن استعادة ما يسمونه "الفخر الهندوسي" في الهند، حيث يشكل المسلمون ما يزيد قليلاً عن 14% من السكان.

وتم بناء معبد رام بتكلفة تقديرية قدرها 217 مليون دولار، وهو مركزي بالنسبة للهندوس الذين يعتقدون أن اللورد رام ولد في المكان المحدد الذي بنى فيه مسلمو المغول مسجد بابري في القرن السادس عشر فوق أنقاض المعبد.

ودمرت حشود هندوسية المسجد في كانون الأول/ ديسمبر 1992، مما أثار أعمال شغب في جميع أنحاء البلاد أسفرت عن مقتل أكثر من 2000 شخص، معظمهم من المسلمين.

وأدى ذلك إلى إطلاق أحداث أعادت تعريف سياسة الهوية الاجتماعية في الهند ودفعت حزب بهاراتيا جاناتا بقيادة مودي من مقعدين برلمانيين في الثمانينيات إلى هيمنته السياسية الحالية.

وخاضت الجماعات الإسلامية معركة قضائية استمرت عقودًا من أجل ترميم مسجد بابري.

وانتهى النزاع في عام 2019 عندما وصفت المحكمة العليا في الهند، في قرار مثير للجدل، تدمير المسجد بأنه "انتهاك صارخ لسيادة القانون"، لكنها منحت الموقع للهندوس.

ولا يزال هذا التاريخ المشحون جرحًا مفتوحًا لكثير من المسلمين، ويقول البعض إن المعبد هو أكبر شهادة سياسية حتى الآن على التفوق الهندوسي في البلاد.



