محاكمة مرتكب جريمتي وادي السير وعين الباشا
التاريخ
1/21/2024 3:00:21 PM
(MENAFN
- Khaberni) خبرني - اسند مدعي عام الجنايات لمرتكب جريمتي وادي السير وعين الباشا مؤخرا تهمة القتل العمل مكرر مرتين مع سبق الإصرار.
وكان الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن قد صرح قبل اسابيع أن قوة أمنية من البحث الجنائي قد ألقت القبض على شخص متهم بارتكاب جريمتي قتل في وادي السير وعين الباشا وضبط سلاح ناري وهو المستخدم بالجريمة بحوزته وفقا ليومية الرأي
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