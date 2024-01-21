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محاكمة مرتكب جريمتي وادي السير وعين الباشا

1/21/2024 3:00:21 PM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - اسند مدعي عام الجنايات لمرتكب جريمتي وادي السير وعين الباشا مؤخرا تهمة القتل العمل مكرر مرتين مع سبق الإصرار.

وكان الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن قد صرح قبل اسابيع أن قوة أمنية من البحث الجنائي قد ألقت القبض على شخص متهم بارتكاب جريمتي قتل في وادي السير وعين الباشا وضبط سلاح ناري وهو المستخدم بالجريمة بحوزته وفقا ليومية الرأي

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