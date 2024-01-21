حارس سابق في مكتب نتنياهو مشتبه بارتكاب جريمة قتل في تل أبيب

MENAFN - Khaberni) خبرني - أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، الاحد، بأن حارس أمن سابق في مكتب رئيس الوزراء مشتبه بارتكاب جريمة قتل أمس السبت في مدينة تل أبيب والتي أسفرت عن مقتل أحدهم.

وما زالت الشرطة تحقق في الخلفية.

وحسب المعلومات الأولية فإن المشتبه والضحية وهما صديقان كانا يتعاطان السموم داخل شقة في تل أبيب وبعد جدال نشب بينهما سحب المشتبه مسدسه وأطلق النيران على الضخية وأرداه قتيلًا.



وأفادت الشرطة أن رخصة مسدس القاتل تتبع لشركة أمنية يعمل بها.

وأفيد بأن المشتبه عمل في الماضي كحارس أمني في وزارة الشؤون الاستراتيجية وأنهى عمله، وقبل عام تم تشغيله كحارس على مقر رئاسة الوزراء من الخارج وتمت إقالته قبل أشهر.

وأوضحت التقارير أن المشتبه لم يتم تشغيله بشكل مباشر أو رسمي من قبل رئاسة الوزراء.

وأورد قسم الأمن والحماية في رئاسة الوزراء أن المشتبه لا يعمل الان في مكتب رئيس الحكومة.

كما اعتقلت الشرطة صديقة المشتبه (19 عامًا) لأخذ شهادتها، حيث تشتبه بالضلوع في الجريمة.

وروت المشتبهة في التحقيق أن صديقها والضحية تعاطيا مخدرات أدت إلى ما وصفته استحضار مشهد أو مشاهد من الماضي والهلوسة.

فيما أكدت الشرطة أنها عثرت في المنزل الذي تمت فيه الجريمة على كحول وسموم خفيفة.

وحسب شهود عيان فإن المشتبه صعد من خلال المصعد إلى طبقة في أعلى المبنى وطرق باب منزل الضحية وقتله.

وفي رواية أخرى جاء أن أشخاصًا اخرين كانوا يمكثون في الشقة خلال وقوع الجريمة غير معروفين للشرطة.