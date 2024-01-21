صلاح يرد على انتقادات أدائه مع منتخب مصر

(MENAFN
- Khaberni) خبرني - رد محمد صلاح، قائد منتخب مصر، على الانتقادات التي تعرض لها بعد تراجع مستواه في أول مباراتين من بطولة كأس أمم أفريقيا 2023 ضد موزمبيق وغانا.
وخرج صلاح مصابًا من مباراة المنتخب المصري ضد غانا يوم الخميس الماضي في الجولة الثانية من دور المجموعات، التي انتهت بالتعادل (2-2)، علمًا بأنه سيغيب عن مباراتي الفراعنة المقبلتين.
وقال صلاح، في مؤتمر صحفي اليوم الأحد قبل مواجهة الرأس الأخضر غدًا الإثنين في الجولة الثالثة، "لا ألعب بمفردي، كرة القدم في النهاية لعبة جماعية، أود الفوز بلقب كأس الأمم الأفريقية، نحن فريق متكامل ويضم لاعبين رائعين".
وتابع: "مصر ليست (منتخب صلاح)، لم أتابع أي انتقادات قبل البطولة وكل تركيزي على عملي كلاعب".
وواصل "الانتقادات لن تتوقف، فالبعض يدعمنا باستمرار وهو ما يحتاجه اللاعبون، وهناك العكس، ولا أهتم بما يقال عني".
واستطرد قائد المنتخب المصري "الانتقادات تؤثر على بعض اللاعبين الصاعدين الذين يشعرون بالضغوط الهائلة، وهناك لاعبون آخرون لا يتأثرون، وهذا أمر جيد".
وأشار إلى أن التتويج بلقب كأس الأمم الأفريقية سيحدث عاجلًا أو آجلًا، موضحًا أن "منتخب مصر لديه الرغبة في حصد اللقب، وارتداء قميص الفراعنة شرف لأي لاعب".
وردًا على الانتقادات التي توجه له دائمًا بتراجع مستواه مع منتخب مصر مقارنة بما يقدمه بقميص ليفربول، قال "الحديث عن اختلاف أدائي في ليفربول عن منتخب مصر يندرج تحت بند حرية الرأي، وهذا لا يقلل مني".
وعن إصابته، قال صلاح إن ليفربول يتابع الإصابة مع الجهاز الفني لمنتخب مصر، وسيتم إصدار بيان عن آخر التطورات خلال الساعات القليلة المقبلة.
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