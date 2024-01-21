صلاح يرد على انتقادات أدائه مع منتخب مصر

MENAFN - Khaberni) خبرني - رد محمد صلاح، قائد منتخب مصر، على الانتقادات التي تعرض لها بعد تراجع مستواه في أول مباراتين من بطولة كأس أمم أفريقيا 2023 ضد موزمبيق وغانا.

وخرج صلاح مصابًا من مباراة المنتخب المصري ضد غانا يوم الخميس الماضي في الجولة الثانية من دور المجموعات، التي انتهت بالتعادل (2-2)، علمًا بأنه سيغيب عن مباراتي الفراعنة المقبلتين.

وقال صلاح، في مؤتمر صحفي اليوم الأحد قبل مواجهة الرأس الأخضر غدًا الإثنين في الجولة الثالثة، "لا ألعب بمفردي، كرة القدم في النهاية لعبة جماعية، أود الفوز بلقب كأس الأمم الأفريقية، نحن فريق متكامل ويضم لاعبين رائعين".

وتابع: "مصر ليست (منتخب صلاح)، لم أتابع أي انتقادات قبل البطولة وكل تركيزي على عملي كلاعب".

وواصل "الانتقادات لن تتوقف، فالبعض يدعمنا باستمرار وهو ما يحتاجه اللاعبون، وهناك العكس، ولا أهتم بما يقال عني".

واستطرد قائد المنتخب المصري "الانتقادات تؤثر على بعض اللاعبين الصاعدين الذين يشعرون بالضغوط الهائلة، وهناك لاعبون آخرون لا يتأثرون، وهذا أمر جيد".

وأشار إلى أن التتويج بلقب كأس الأمم الأفريقية سيحدث عاجلًا أو آجلًا، موضحًا أن "منتخب مصر لديه الرغبة في حصد اللقب، وارتداء قميص الفراعنة شرف لأي لاعب".

وردًا على الانتقادات التي توجه له دائمًا بتراجع مستواه مع منتخب مصر مقارنة بما يقدمه بقميص ليفربول، قال "الحديث عن اختلاف أدائي في ليفربول عن منتخب مصر يندرج تحت بند حرية الرأي، وهذا لا يقلل مني".

وعن إصابته، قال صلاح إن ليفربول يتابع الإصابة مع الجهاز الفني لمنتخب مصر، وسيتم إصدار بيان عن آخر التطورات خلال الساعات القليلة المقبلة.

