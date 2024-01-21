فريق التواصل الاجتماعي والتعبئة والتنظيم بحزب إرادة يناقش آليات ع

MENAFN - Khaberni) خبرني -ناقش فريق التواصل الاجتماعي والتعبئة والتنظيم بحزب إرادة في اجتماعه بمقر الحزب بالعاصمة عمان منهجية وآليات عمله، للتعريف بنهج الحزب السياسي والترويج لمبادئه ومواقفه على مختلف وسائل التواصل الاجتماعي، بحضور كبير من جميع محافظات المملكة.

وجاء اجتماع هذا الفريق الذي يتميز بحضوره على مواقع التواصل الاجتماعي، للمساهمة في إيصال رسائل حزب إرادة كحزب وطني ديمقراطي تشاركي برامجي، له امتداد في كل مناطق المملكة ويتميز بمشاركة كل أعضائه في مسيرته في مختلف المحافظات من خلال عمل مؤسسي ومنظم.

وخاطب الأمين العام للحزب نضال البطاينة الحضور بالقول، إن حزب إرادة حزب فاعل ويشهد نشاطًا ملحوظًا وعلى امتداد مساحة الوطن، ومن أولى أولوياته التواصل مع المواطنين بالوسائل والادوات الفاعلة والمؤثرة لتصل رسائله وفكره لكل المواطنين، من أجل نشر المعرفة بأهمية العمل الحزبي الجاد القائم على التشاركية والبرامجية والمؤسسية.

وأضاف أن الحزب وفّر المعلومات الكاملة عن مبادئ الحزب ونهجه السياسي في كتيب صدر مؤخرا، والذي يقدم تعريفاً وافياً عن الحزب ويجيب عن الأسئلة التي تتداول في صفوف المواطنين عن الحزب، نتيجة حراكه اللافت والمستمر منذ أكثر من سنتين.

وأكدت نائب الأمين العام للإعلام والاتصال يسر حسان أن الأحداث الجارية في فلسطين حالياً أظهرت قوة تأثير التقنيات الرقمية الحديثة خاصة مواقع التواصل الاجتماعي ، حيث تمكن الشباب من خلالها من فضح انتهاكات الكيان الصهيوني وممارساته الاجرامية و اللاإنسانية ، كما انها مكنت الشباب من فضح محاولات اسرائيل لتزوير الحقائق و تزييف الوقائع ، و نجحوا بنشر و ترويج الرواية و السردية الفلسطينية ، مشيرة الى أن حزب إرادة حزب مؤسسي يعمل على إعداد برنامجه من خلال 15 لجنة قطاعية لينبثق عنها برنامجًا واقعيًا يبنى على أسس علمية ويشخص التحديات بشكل دقيق.

وأضافت أن الاجتماع مع المؤثرين على مواقع التواصل من أعضاء الحزب يهدف الى التركيز على التعريف بمبادئ الحزب وفكره وكيفية توظيف وسائل التواصل الاجتماعي لخدمة اهداف الحزب والقضايا الوطنية التي يتبناها

وقدمت الأمين العام المساعد للإعلام الرقمي والتعبئة والتنظيم سيمياء الشطرات شرحًا مفصلًا حول أهمية التسويق الرقمي وكيفية توظيفه لترويج نهج الحزب مثل كيفية استخدام الهاشتاغ والايميلات وتوظيف خوارزميات منصات التواصل الاجتماعي وكيفية استخدام المجموعات وإدارتها.

وقدم الأمين العام المساعد لشؤون العلاقات مع الإعلام الصحفي عمر الدهامشة شرحًا مفصلًا حول أهمية نشر الرسائل والأفكار السياسية عبر مواقع التواصل الاجتماعي كوسيلة فعالة للتأثير ونشر الوعي السياسي في الأردن في ضوء التحديث السياسي، وهي وسيلة تستخدم لتوضيح مواقف الحزب والترويج لمبادئه وخططه البرامجية، والتأثير في الرأي العام وكسب التأييد.

وبين أن الشباب هم الفئة الأكبر في الأردن ولهم حضور واسع على مواقع التواصل المختلفة، وعليهم مسؤوليات للانخراط في المشهد السياسي، ونسعى للوصول إليهم بجميع الطرق وادماجهم في البرامج الحزبية، لافتًا إلى أن الأردن من أكثر دول العالم استخدامًا لشبكة الإنترنت وشبكات التواصل الاجتماعي.



وجرى نقاش موسع مع الحضور تركز على أدوات تفعيل وسائل التواصل الاجتماعي لخدمة نهج الحزب وأهمية توحيد الخطاب والعمل بشكل جماعي ومؤسسي وفق رؤية واضحة.