ديون مصر تسجل رقماً قياسياً - فيديو

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- Khaberni) خبرني - فيما وصلت بعثة صندوق النقد الدولي إلى مصر، لإجراء المراجعات الخاصة ببرنامج التمويل الذي تم إقراره في نهاية 2022، كشف رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، الدكتور فخرى الفقي اليوم أن ديون صندوق النقد لدى مصر خلال العام المالي الحالي فقط 2023/2024، وصلت إلى 29 مليار دولار، لافتًا إلى أن مصر تمكنت من تسديد نحو 14.5 مليار دولار من هذه الديون.
وقفز حجم الدين الخارجي الكلي لمصر إلى مستوى قياسي عند 165 مليار دولار .
أوضح، أنه متبقي نحو 14.5 مليار دولار وفق من مديونية هذا العام المالي سيتم الدفع حتى شهر يونيو/حزيران، المقبل، موضحا أنه في العام المالي المقبل 2024/2025 سيكون على مصر ديون تقدر بنحو 23 مليار دولار.
تاليا فيديو مواطن مصري يشكو ارتفاعا خياليا في الاسعار خلال يومين بعد لامس سعر الدولار ال ٦٠ جنيه :
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