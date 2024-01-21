ديون مصر تسجل رقماً قياسياً - فيديو

MENAFN - Khaberni) خبرني - فيما وصلت بعثة صندوق النقد الدولي إلى مصر، لإجراء المراجعات الخاصة ببرنامج التمويل الذي تم إقراره في نهاية 2022، كشف رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، الدكتور فخرى الفقي اليوم أن ديون صندوق النقد لدى مصر خلال العام المالي الحالي فقط 2023/2024، وصلت إلى 29 مليار دولار، لافتًا إلى أن مصر تمكنت من تسديد نحو 14.5 مليار دولار من هذه الديون.

وقفز حجم الدين الخارجي الكلي لمصر إلى مستوى قياسي عند 165 مليار دولار .

أوضح، أنه متبقي نحو 14.5 مليار دولار وفق من مديونية هذا العام المالي سيتم الدفع حتى شهر يونيو/حزيران، المقبل، موضحا أنه في العام المالي المقبل 2024/2025 سيكون على مصر ديون تقدر بنحو 23 مليار دولار.

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