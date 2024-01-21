دراسات لاقامة سد في العقبة

MENAFN - Khaberni) خبرني - قالأمين عام سلطة وادي الأردن هشام الحيصة إن المملكة تضم 16 سدًا رئيسيًا، إلى جانب 422 حفيرة وحصاد مائي، بالإضافة إلى إدارة وتشغيل قناة الملك عبدالله التي تمتد على مسافة 110 كيلومترًا وتعمل بكفاءة متكاملة.

وكشف الحيصة أن نسبة التخزين الحالية في السدود تبلغ 103 مليون متر مكعب، مما يعادل 36% من السعة التخزينية، وهو رقم ملفت خاصةً في فصل الشتاء الذي لا يزال في منتصفه، بحسب رؤيا.

وأوضح أن السدود تخضع لعمر زمني وأن الرسوبيات الحالية تتجاوز 80 مليون متر مكعب، موضحا أنه رغم أهمية التنظيف، يتعين دراسة جدوى اقتصادية لإزالة الرسوبيات، حيث قد يكون بناء سد جديد بديلا أمثل في بعض الحالات.

وبالنظر إلى سد الوالة الذي تم تعليته قبل عامين، أشار الحيصة إلى الزيادة الإيجابية في التخزين وجريان المياه، مما دفع السلطة إلى النظر في تعلية سد وادي نخيلة، وتقديم والعمل على تأمين التمويل لإنشائه.

وفيما يتعلق بتحديات إقامة سدود جديدة، أكد الحيصة على ضرورة توفير الأراضي وسهولة الوصول إليها، مع التركيز على منطقة الغور وإجراء دراسات جدوى لسدود جديدة.

وأكد أيضا على أهمية استدامة المياه والتحول إلى الطاقة الشمسية في الزراعة، مع التركيز على تحسين مناطق المخيبة والتوسع في الآبار لتعزيز إمدادات المياه للمزارعين.

وأشار الحيصة إلى التحديات في تنظيف واستغلال المياه في المناطق الصحراوية، حيث تم التعاون مع اللجنة العالمية للسدود لاستخدام تكنولوجيا جديدة، مثل بناء سدود تحت الأرض، في المناطق ذات القيعان الثلاثة، "خنة والأزرق ومعان".

وأعرب عن تفاؤله بفعالية هذه السدود في تحسين إمدادات المياه وتقليل نسبة الملوحة في التربة، كاشفا عن دراسات لاقامة سد كبير في وادي اليتم في العقبة بسعة 20 مليون متر مكعب.

وفيما يتعلق بالاستفادة من الأحافير الناتجة عن عمليات التعدين، أشار الحيصة إلى التعاون بين عدة جهات معنية لاستغلال الحفر في حصاد المياه، مع تجديد الجهود للبحث في الاستفادة من هذه الموارد.



