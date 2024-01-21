الأردنيون يقبلون على التقاعد المبكر

MENAFN - Khaberni) خبرني - تحدثت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، الأحد، عن "إقبال كبير" على التقاعد المبكر للمشتركين لديها "تزيد بكثير" على متقاعدي الشيخوخة، مشيرا إلى أكثر من 16 ألف عدد رواتب التقاعد المبكر العام الماضي.

وأوضح الناطق باسم المؤسسة، أنس القضاة : "يؤسفني أن أقول إن هناك إقبالا كبيرا (على التقاعد المبكر). نسبة المتقاعدين المبكر تزيد بكثير على متقاعدي الشيخوخة"، بحسب المملكة.

وبلغ عدد رواتب التقاعد المبكر في العام الماضي قرابة 16 ألف و333 راتبا تقاعديا، وفق القضاة.

في حين وصل العدد التراكمي للمتقاعدين مبكرا إلى نحو 164 ألف و505 آلاف متقاعد في "نسبة تزيد على 59% إذا ما قورنت بتقاعد الشيخوخة"، على ما ذكر القضاة.

وزاد الرقم الإجمالي للرواتب التقاعدية عن نحو 145 مليون دينار شهريا، بالتالي ناهزت فاتورة مدفوعات لمؤسسة الضمان في العام الماضي عن قرابة ملياري دينار، بحسب القضاة.

وقال إن المركز المالي لمؤسسة الضمان الاجتماعي "يتأثر كثيرا بالتقاعدات المبكرة لأنه تقاعد سابق على أوانه"، لكنه أوضح أن "المتقاعد والمؤمن عليه يتأثر راتبه عند حصوله على راتب تقاعد مبكر كونه راتب تقاعد مخفض".

وأشار في هذا الصدد إلى تقديم نصائح للمشتركين بـ "تأخير حصولهم على الراتب التقاعدي لأطول فترة ممكنة لضمان الحصول على راتب تقاعدي أعلى".

ولا يسمح للمتقاعد مبكرا من مؤسسة الضمان الاجتماعي العودة إلى العمل. القضاة تحدث عن "ضبط أعداد كبيرة من المتقاعدين مبكرا" عائدين إلى العمل إلا أنه قال إن "قانون الضمان الاجتماعي أجاز العودة للعمل وهو مرتبطة بـ 4 شروط في حال توافرها يحصل المتقاعد على نسبة من راتبه ويوقف عنه نسبة ويعود للاشتراك بأحكام القانون".