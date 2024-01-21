الأمير الحسن: ما يجري في غزة يدفع للتفكير بفهرس للتعسف المتعدد

MENAFN - Khaberni) خبرني - أكد سمو الأمير الحسن بن طلال، الأحد، أن "ما يجري في قطاع غزة، حيث يحرم الناس من أبسط مقومات الحياة كالماء والغذاء والدواء ووقود الطبخ والصرف الصحي، يدفع للتفكير بفهرس للتعسف المتعدد الذي يعيشه الفلسطينيون على غرار فهرس الحرمان المتعدد".

جاء ذلك، خلال زيارة سموه، اتحاد الجامعات العربية، رافقته سمو الأميرة سمية بنت الحسن، رئيسة الجمعية العلمية الملكية، بحضور رؤساء الجامعات الأردنية وعدد من الخبراء والمختصين.

الأمير الحسن وهو رئيس المجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا، جدد الدعوة إلى إقامة نظام إنساني عالمي جديد لتجاوز الأزمات والكوارث بأشكالها الثلاثة (الكوارث من صنع الإنسان، والإنسان ضد أخيه الإنسان، والكوارث الطبيعية) بالإرادة الإنسانية.

ونوه سموه إلى أهمية التكامل والتكافل بين المشرق والجزيرة العربية لتحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة، وإيجاد قاعدة معرفية مستقلة ومراكز بحثية في المشرق تعمل ضمن أولويات واحتياجات المنطقة وإشراك المجتمعات المحلية فيها.

وأكد ضرورة تحويل الأزمات والمشكلات إلى فرص وإنجازات، مشيرا إلى ما يشهده العالم من ثورة وعي وتفاعل عالمي تجاه القضية الفلسطينية.

ولفت إلى أهمية تحديد أولويات الجامعات والعمل على إيجاد آلية فعالة تساعد الإنسان على تحقيق مراده ضمن الإمكانات الهائلة في ثورة المعرفة.

وأشار إلى دور المؤسسات البحثية العربية في إعادة تشكيل الصورة الذهنية والمعرفية للإنسان.

وأكد سموه ضرورة تحويل البحث العلمي إلى مشاريع تنموية فعالة، مشددا على أن مضمون التعليم وتقليص الفجوة بين البحث العلمي وتطبيقاته العملية في الميدان هو الفيصل لخلق نموذج من المشاركة الواسعة في المجالات المختلفة.

وبين أهمية تفعيل فكرة الوقف الجامعي العلمي لتمكين المجتمعات من أخذ دور في التطوير كجزء من الحاكمية الرشيدة.

كما دعا سموه إلى إزالة الحواجز أمام ابتكار التكنولوجيا والأخذ بيد المبدعين، وتوفير فرص بحثية لهم، وتحفيز الطلبة من خلال تطوير التعليم الإلكتروني والتعليم عن بُعد في الجامعات.

وجدد سموه الدعوة لإيجاد مجلس اقتصادي واجتماعي لمنطقة المشرق العربي لتعزيز التعاون وبناء القدرات والتمكين والتفويض.

من جهتها، أكدت سمو الأميرة سمية بنت الحسن، في مداخلة لها، أهمية التشبيك والتعاون بين الجامعات الأردنية في مجالات البحث العلمي وتبادل الخبرات. كما أكدت أهمية التركيز على إيجاد تحالفات بحثية وعلمية لتقديم الأبحاث العلمية.

بدوره، أعلن الأمين العام للمجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا مشهور الرفاعي، عن الشروع في إنشاء "منصة الحسن للتعلم"، التي تحمل اسم سمو الأمير الحسن بن طلال تكريماً وتقديراً لجهود سموه في قطاع التعليم العالي، ولتوفر تعليم ذاتي مدى الحياة لمن يرغب على مستوى عالمي وعربي.

وقال الرفاعي إن المنصة ستركز على اللغة العربية لإثراء المحتوى العربي على شبكة الإنترنت، وإعطاء العلوم الإنسانية اهتماما أكبر، والتركيز على مساقات جامعية ذات مشاهدات عالية (كمتطلبات الجامعة) مع تقديمها مواضيع متخصصة.

وأضاف أن المنصة ستستفيد من التجارب العالمية وتتعاون مع جامعة الدول العربية واتحاد الجامعات العربية ومنظمة الإسكوا واليونسكو.

وبين أن المنصة ستقدم جائزة لأفضل جامعة مشاركة فيها وأخرى لأفضل مدرس، كما سيكون في المنصة جانب لعرض المنشورات الثرية لسمو الأمير الحسن بن طلال تعميماً للفائدة ولتكون مرجعا للباحثين وطلاب العلم. وأشار إلى أن المنصة ستساعد طلبة الجامعات العربية والطلبة في غزة بعد انتهاء الحرب على تغطية الفاقد التعليمي.