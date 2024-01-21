متى ستجري الانتخابات في الأردن؟ .. المعايطة يوضح

(MENAFN
- Khaberni) خبرني -
توقع رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب، المهندس موسى المعايطة ان تجري الانتخابات النيابية المقبلة في العام الحالي.
و كشف المعايطة عبر التلفزيون الاردني عن 4 سيناريوهات حددها الدستور لموعد إجراء الانتخابات النيابية المقبلة.
وقال انه بالظروف الطبيعية تجري الانتخابات النيابية خلال الـ4 أشهر الأخيرة من عمر مجلس النواب الحالي، والذي تم انتخابه في 16/11/2020، وبالتالي فإن موعد إجراء الانتخابات المقبلة متاح من تاريخ 16/7/2024 وحتى يوم 16/11/2024، وفي حال لم تجر الانتخابات وبقي المجلس الحالي موجودا فإنه يجتمع بشكل تلقائي.
وأشار إلى السيناريو الثاني بحل مجلس النواب الحالي قبل انتهاء مدته والذي يوجب إجراء الانتخابات النيابية واجتماع المجلس الجديد في حد أقصى مدته 4 أشهر.
اما السيناريو الثالث فهو صلاحية جلالة الملك بتمديد عمر مجلس النواب الحالي لمدة عام واحد ومن ثم إجراء الانتخابات النيابية.
ويحدث السيناريو الرابع فقط في حالات الطوارئ من خلال إصدار قانون الدفاع والذي قد يؤدي إلى حل العمل في مجلس النواب والقوانين، ما يعطل إجراء الانتخابات النيابية.
ونوه بأنه وعمليا فإن المسار الدستوري يشير إلى أن الانتخابات النيابية المقبلة ستجري العام الحالي.
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