متى ستجري الانتخابات في الأردن؟ .. المعايطة يوضح

MENAFN - Khaberni) خبرني -توقع رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب، المهندس موسى المعايطة ان تجري الانتخابات النيابية المقبلة في العام الحالي.

و كشف المعايطة عبر التلفزيون الاردني عن 4 سيناريوهات حددها الدستور لموعد إجراء الانتخابات النيابية المقبلة.

وقال انه بالظروف الطبيعية تجري الانتخابات النيابية خلال الـ4 أشهر الأخيرة من عمر مجلس النواب الحالي، والذي تم انتخابه في 16/11/2020، وبالتالي فإن موعد إجراء الانتخابات المقبلة متاح من تاريخ 16/7/2024 وحتى يوم 16/11/2024، وفي حال لم تجر الانتخابات وبقي المجلس الحالي موجودا فإنه يجتمع بشكل تلقائي.

وأشار إلى السيناريو الثاني بحل مجلس النواب الحالي قبل انتهاء مدته والذي يوجب إجراء الانتخابات النيابية واجتماع المجلس الجديد في حد أقصى مدته 4 أشهر.

اما السيناريو الثالث فهو صلاحية جلالة الملك بتمديد عمر مجلس النواب الحالي لمدة عام واحد ومن ثم إجراء الانتخابات النيابية.

ويحدث السيناريو الرابع فقط في حالات الطوارئ من خلال إصدار قانون الدفاع والذي قد يؤدي إلى حل العمل في مجلس النواب والقوانين، ما يعطل إجراء الانتخابات النيابية.

ونوه بأنه وعمليا فإن المسار الدستوري يشير إلى أن الانتخابات النيابية المقبلة ستجري العام الحالي.