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الإقراض الزراعي: بدء إخضاع القروض للتأمين الشهر المقبل

1/21/2024 3:00:21 PM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - أعلن المدير العام لمؤسسة الإقراض الزراعي، محمد دوجان، الأحد، أن بإمكان المقترضين السابقين والجدد إخضاع قروضهم للتأمين اعتبارا من الشهر المقبل، معتبرا أنه "حلم وتحقق".

دوجان قال لبرنامج الأحد الاقتصادي، إن "طرحنا العطاء وخلال أسبوع سنوقع اتفاقية مع شركة التأمين في هذا الخصوص، وهذا سيكون إجباري لكل المقترضين الجدد اعتبارا من بداية العام 2024، سيستهدف لا يقل عن 10 آلاف مقترض بتغطية بحدود 60 مليون دينار".

لكنه أشار إلى أن الخطوة تستهدف أيضا المقترضين السابقين البالغ عددهم بحدود 50 ألف مزارع، والمحفظة بحدود 200 مليون دينار و"بأثر رجعي".

وقال إن الهدف من التأمين "الحماية الاجتماعية للناس وتخفيف النزاعات والمشاكل التي نواجهها مع الورثة بشكل يومي".

ودعا دوجان، المقترضين من المؤسسة اعتبارا من بداية الشهر المقبل، إلى مراجعة فروع المؤسسة البالغ عددها 24 فرعا لتعبئة نماذج لإخضاع قروضهم للتأمين.

وتحدث عن فرع جديد للمؤسسة قيد الإنشاء، مشيرا إلى أن المؤسسة "تفكر في رفع الصلاحيات للفروع لتؤدي الخدمة في الموقع".

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