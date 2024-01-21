الإقراض الزراعي: بدء إخضاع القروض للتأمين الشهر المقبل

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- Khaberni) خبرني - أعلن المدير العام لمؤسسة الإقراض الزراعي، محمد دوجان، الأحد، أن بإمكان المقترضين السابقين والجدد إخضاع قروضهم للتأمين اعتبارا من الشهر المقبل، معتبرا أنه "حلم وتحقق".
دوجان قال لبرنامج الأحد الاقتصادي، إن "طرحنا العطاء وخلال أسبوع سنوقع اتفاقية مع شركة التأمين في هذا الخصوص، وهذا سيكون إجباري لكل المقترضين الجدد اعتبارا من بداية العام 2024، سيستهدف لا يقل عن 10 آلاف مقترض بتغطية بحدود 60 مليون دينار".
لكنه أشار إلى أن الخطوة تستهدف أيضا المقترضين السابقين البالغ عددهم بحدود 50 ألف مزارع، والمحفظة بحدود 200 مليون دينار و"بأثر رجعي".
وقال إن الهدف من التأمين "الحماية الاجتماعية للناس وتخفيف النزاعات والمشاكل التي نواجهها مع الورثة بشكل يومي".
ودعا دوجان، المقترضين من المؤسسة اعتبارا من بداية الشهر المقبل، إلى مراجعة فروع المؤسسة البالغ عددها 24 فرعا لتعبئة نماذج لإخضاع قروضهم للتأمين.
وتحدث عن فرع جديد للمؤسسة قيد الإنشاء، مشيرا إلى أن المؤسسة "تفكر في رفع الصلاحيات للفروع لتؤدي الخدمة في الموقع".
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