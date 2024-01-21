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مهندسو السكنية اطلعوا على مراحل إنجاز الحرم الجامعي في الشدادية

1/21/2024 2:33:06 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) في إطار تبادل الخبرات وتكاتف الجهود نحو تطوير بيئة العمل في المؤسسات الوطنية زار وفد من مهندسي المؤسسة العامة للرعاية السكنية حرم جامعة الكويت الجديد بمدينة صباح السالم الجامعية صباح الخميس الماضي 18 الجاري.
وكان في استقبال الوفد الزائر القائم بأعمال مدير البرنامج الإنشائي بجامعة الكويت د.عبدالله الهندال، حيث قدم فريق البرنامج الإنشائي عرضا مرئيا لمكونات ومراحل إنجاز الحرم الجامعي في الشدادية، كما تم التباحث والرد على أسئلة الزائرين في المجالات الهندسية والفنية.

وبعد ذلك انتقل الوفد الزائر في جولة ميدانية استهدفت عددا من المشاريع القائمة، حيث استمع المهندسون الزائرون لشرح مفصل تناول مختلف الجوانب الهندسية الفنية المتعلقة بتلك المرافق لاسيما الكهربائية والميكانيكية والتصميمية منها.

وخلال الجولة قال مدير التصميم في المؤسسة العامة للرعاية السكنية م.ناصر السعيد: «تشرفنا اليوم باستضافة إخواننا في جامعة الكويت، للاطلاع على المباني الإدارية والكليات التي تم تنفيذها، وللأمانة يمثل الحرم الجامعي صرحا يفتخر به كل مهندس كويتي على صعيد الإنجاز وعلى صعيد التصاميم ذات الطابع الخاص والمميز والتي تعد على مستوى الشرق الأوسط كمحطات الخدمات المركزية وأنظمة البنية التحتية لخدمة المباني»، متمنيا أن يوفق القائمون على هذا الحرم في تحقيق استمرارية أعمال صيانة هذه المرافق واستكمال بقية الأعمال.

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