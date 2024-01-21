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رئيس الحكومة برنامج العمل أولوية

1/21/2024 2:33:06 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) ماضي الهاجري ـ سامح عبدالحفيظ - رشيد الفعم - فرحان الشمري
أكد رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ د.محمد الصباح أن أولوية الحكومة هي الانتهاء من برنامج عملها لتقديمه إلى مجلس الأمة وفق المادة (98) من الدستور، مشددا على ضرورة تكاتف الجميع لمواجهة التوترات المحيطة. جاء ذلك في تصريح صحافي لسمو رئيس الوزراء عقب اجتماع اللجنة التنسيقية النيابية ـ الحكومية الذي عقد بمجلس الأمة أمس.
وقال سمو رئيس الوزراء: اجتمعت مع شركائنا في معركة التنمية ومصلحة الوطن والمواطنين، واستمعت بكثير من الاهتمام الى الأفكار التي طرحت علي من قبل أعضاء مجلس الأمة، وبدوري نقلت لهم تحيات سيدي صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد، وكذلك ما تعتزم الحكومة أن تقوم به خلال المرحلة القادمة إلى حين موعد قسم الحكومة في البرلمان في جلسة 6 فبراير المقبل. وأكد سمو رئيس مجلس الوزراء أنه كان هناك شبه تطابق فيما يجب عمله في هذه المرحلة، والتي ستخصص بشكل أساسي في تقديم برنامج عمل الحكومة.
من جانبه، وصف نائب رئيس مجلس الأمة محمد المطير الاجتماع النيابي -الحكومي بالإيجابي.

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