Sunday, 21 January 2024 11:14 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الأبحاث أهمية كبرى للاستثمار في العنصر البشري

1/21/2024 2:33:05 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أكد معهد الكويت للأبحاث العلمية أهمية العنصر البشري باعتباره أحد أهم عناصر الثروة الوطنية وأن الاستثمار فيه على أسس علمية مدروسة يعتبر أفضل أنواع الاستثمار وأضمنها مردودا.
وقالت مديرة دائرة تنمية القوى العاملة في المعهد منى الفيلكاوي في تصريح صحافي، إن «الأبحاث»، وبناء على ذلك، أطلق دورة التدريب الطلابية الربيعية الـ 35 للمعهد بمشاركة 50 طالبا وطالبة.
وأضافت الفيلكاوي أن دورة التدريب التي تنظمها دائرة تنمية القوى العاملة في المعهد للمرحلة المتوسطة وتستمر حتى الأول من فبراير المقبل تهدف إلى تنمية مهارات الطلبة بأساليب تدريبية وعلمية مشوقة عن طريق عمل التجارب المخبرية والزيارات الميدانية.
وذكرت أن الدورة تشمل كذلك عدة برامج علمية هي برنامج «أبحر في عالم المياه»، «مخترعو المستقبل»، «التصــميم الهنــدسي»، «الهنـــدسة العـــكسية» و«مغامرات فــي العمارة»، تحت إشراف مجموعة من باحثي المعهد المختصين في تلك المجالات.

MENAFN21012024000130011022ID1107748475

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث