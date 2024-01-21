الأبحاث أهمية كبرى للاستثمار في العنصر البشري

(MENAFN
- Al-Anbaa) أكد معهد الكويت للأبحاث العلمية أهمية العنصر البشري باعتباره أحد أهم عناصر الثروة الوطنية وأن الاستثمار فيه على أسس علمية مدروسة يعتبر أفضل أنواع الاستثمار وأضمنها مردودا.
وقالت مديرة دائرة تنمية القوى العاملة في المعهد منى الفيلكاوي في تصريح صحافي، إن «الأبحاث»، وبناء على ذلك، أطلق دورة التدريب الطلابية الربيعية الـ 35 للمعهد بمشاركة 50 طالبا وطالبة.
وأضافت الفيلكاوي أن دورة التدريب التي تنظمها دائرة تنمية القوى العاملة في المعهد للمرحلة المتوسطة وتستمر حتى الأول من فبراير المقبل تهدف إلى تنمية مهارات الطلبة بأساليب تدريبية وعلمية مشوقة عن طريق عمل التجارب المخبرية والزيارات الميدانية.
وذكرت أن الدورة تشمل كذلك عدة برامج علمية هي برنامج «أبحر في عالم المياه»، «مخترعو المستقبل»، «التصــميم الهنــدسي»، «الهنـــدسة العـــكسية» و«مغامرات فــي العمارة»، تحت إشراف مجموعة من باحثي المعهد المختصين في تلك المجالات.
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