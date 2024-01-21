القصر كرمت الفائزين والمشاركين في مسابقة القصة القصيرة للعام الثاني

MENAFN - Al-Anbaa) ليلى الشافعي

في إطار حرص الهيئة العامة لشؤون القُصّر على الاهتمام والدعم غير المحدود للمبدعين والموهوبين من المشمولين بالرعاية وتنظيم الأنشطة والمسابقات التي توفر آليات اكتشافهم وتنمية تلك المواهب والإبداعات، نظمت إدارة العلاقات العامة والإعلام حفلا لتوزيع الجوائز على الفائزين في مسابقة القصة القصيرة للسنة الثانية.

وأكد المدير العام للهيئة م.حمد البرجس في تصريح صحافي بمناسبة تكريم الفائزين في المسابقة التي نظمتها الهيئة لأبنائها القصر المستفيدين من رعايتها على الاهتمام بالموهوبين والمبدعين في جميع المجالات إدراكا منها لكون الموهوبين والمبدعين من أسس النهضة لأي مجتمع وهم مقياس لتقدم الأمم ورقيها.

وشدد البرجس على حرص الإدارة التنفيذية على التواصل الدائم والمستمر مع المشمولين بالرعاية عبر الأحداث والفعاليات المختلفة التي تنظمها الهيئة في إطار خدماتها الاجتماعية والثقافية والتعليمية والترفيهية التي تقدمها الهيئة للمشمولين بالرعاية على مدار العام.

وتم تكريم الفائزات بالجوائز الثلاث الأولى وهن: أنفال ناصر المطيري - المركز الأول، وسجى عبدالله الثويني - المركز الثاني، وشيخة سالم زمام - المركز الثالث، وذلك بحضور مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام ماجدة الفضالة، إضافة الى عدد من أولياء أمور المتسابقين والمكرمين وذويهم.