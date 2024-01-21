Sunday, 21 January 2024 11:14 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


القصر كرمت الفائزين والمشاركين في مسابقة القصة القصيرة للعام الثاني

1/21/2024 2:33:05 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) ليلى الشافعي

في إطار حرص الهيئة العامة لشؤون القُصّر على الاهتمام والدعم غير المحدود للمبدعين والموهوبين من المشمولين بالرعاية وتنظيم الأنشطة والمسابقات التي توفر آليات اكتشافهم وتنمية تلك المواهب والإبداعات، نظمت إدارة العلاقات العامة والإعلام حفلا لتوزيع الجوائز على الفائزين في مسابقة القصة القصيرة للسنة الثانية.
وأكد المدير العام للهيئة م.حمد البرجس في تصريح صحافي بمناسبة تكريم الفائزين في المسابقة التي نظمتها الهيئة لأبنائها القصر المستفيدين من رعايتها على الاهتمام بالموهوبين والمبدعين في جميع المجالات إدراكا منها لكون الموهوبين والمبدعين من أسس النهضة لأي مجتمع وهم مقياس لتقدم الأمم ورقيها.
وشدد البرجس على حرص الإدارة التنفيذية على التواصل الدائم والمستمر مع المشمولين بالرعاية عبر الأحداث والفعاليات المختلفة التي تنظمها الهيئة في إطار خدماتها الاجتماعية والثقافية والتعليمية والترفيهية التي تقدمها الهيئة للمشمولين بالرعاية على مدار العام.
وتم تكريم الفائزات بالجوائز الثلاث الأولى وهن: أنفال ناصر المطيري - المركز الأول، وسجى عبدالله الثويني - المركز الثاني، وشيخة سالم زمام - المركز الثالث، وذلك بحضور مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام ماجدة الفضالة، إضافة الى عدد من أولياء أمور المتسابقين والمكرمين وذويهم.

MENAFN21012024000130011022ID1107748474

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث